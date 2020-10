Tokmanni rakennuttanut 31 aurinkovoimalaa kahdessa vuodessa

Ensimmäiset aurinkopaneelit asennettiin vuoden 2016 syyskuussa. Tuolloin Jämsän Tokmannin katolle asennetut 367 aurinkopaneelia ovat neljässä vuodessa saaneet yhtiössä seuraa jo yli 18000 uudesta aurinkopaneelista. Viime vuonna uusia aurinkovoimaloita otettiin käyttöön 20 Tokmanni-myymälässä, ja tänä vuonna niitä on asennettu jo kymmeneen myymälään. Määrä kasvaa vielä loppuvuoden aikana kolmella myymälällä.

Tällä hetkellä Tokmannin käytössä on jo 35 aurinkovoimalaa, joissa on noin 18700 aurinkopaneelia. Kun kaikki loppuvuoden asennukset on tehty, tulee aurinkopaneeleita olemaan yhtiön 38 toimipisteessä yhteensä noin 19400 kappaletta. Yhteistyökumppanina hankkeissa on kotimainen Solarigo, joka investoi aurinkovoimaloihin ja toimittaa niitä Tokmannin tilausten mukaisesti.

”Olemme seitsenkertaistaneet aurinkovoimaloidemme määrän viimeisen parin vuoden aikana. Kun loputkin tälle vuodelle suunnitellut aurinkovoimalat saadaan käyttöön, tulevat ne tuottamaan Tokmannille uusiutuvaa aurinkoenergiaa noin 4650 megawattituntia vuodessa”, Tokmannin kauppapaikka- ja konseptijohtaja Harri Koponen kertoo tiedotteessa.

Energiaa kuluu etenkin valaistukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen

Nyt noin neljän vuoden käytön aikana Tokmannin toimipisteiden katoilla olevat aurinkovoimalat ovat tuottaneet uusiutuvaa energiaa yhteensä noin 5,9 gigawattituntia. Itse tuotetun aurinkosähkön osuus yhtiön sähkön kokonaiskäytöstä nousee tänä vuonna arviolta jo noin 6,4 prosenttiin. Kasvu on merkittävä, sillä vielä viime vuonna vastaava luku oli noin 2,4 prosenttia.

Yhden myymälän vuotuisesta sähköntarpeesta aurinkovoimalan tuottamalla sähköllä voidaan kattaa keskimäärin noin 15–20 prosenttia.

Tokmannin käytössä olevat aurinkovoimalat (21.10.2020) Aurinkovoimaloiden kokonaismäärä: 35 kappaletta

Aurinkopaneelien määrä: noin 18700 kappaletta

Aurinkovoimaloiden yhteisteho: noin 5,4 MWp

Aurinkovoimaloiden arvioitu vuosituotto: noin 4,5 GWh

Suurin aurinkovoimala: Tokmannin hallinto- ja logistiikkakeskus, 3000 aurinkopaneelia, 825 kWp:n huipputeho, noin 677 MWh:n arvioitu vuosituotto

Tokmannilla sähköä kuluu eniten valaistukseen, ilmanvaihtoon ja jäähdytykseen. Katoilla tuotettu aurinkosähkö sopii yhtiölle loistavasti, sillä sitä tuotetaan eniten juuri silloin, kun sähkön kulutuskin on korkeimmillaan.

”Aurinkoisina kesäkuukausina itse tuotetulla aurinkosähköllä voidaan kattaa keskimäärin puolet Tokmanni-myymälän sähköntarpeesta, vaikka samaan aikaan erityisesti kylmälaitteet ja jäähdytys tarvitsevat runsaasti sähköä”, Koponen kertoo.

”Esimerkiksi viime kesäkuu oli ilahduttavan aurinkoinen. Silloin itse tuotetun aurinkosähkön osuus ylsi keskimäärin peräti 44 prosenttiin sähkön kokonaiskäytöstä niissä toimipisteissä, joiden katoilla omia aurinkopaneeleita oli.”

Suhteelliselta osuudeltaan suurimpiin aurinkoenergian tuottajiin lukeutuu Hämeenkyrön Tokmanni, jossa itse tuotettua aurinkoenergiaa käytettiin peräti 69,8 prosenttia myymälän sähkön kokonaiskäytöstä viime kesäkuussa. Hämeenkyröä seurasivat kesäkuussa myymälät Uudessakaupungissa ja Tammisaaressa 65,7 prosentin ja 65,5 prosentin osuuksillaan.

Tokmannin Mäntsälässä sijaitsevan hallinto- ja logistiikkakeskuksen käyttämästä sähköstä noin kolmannes oli itse tuotettua aurinko- ja loputkin ostettua uusiutuvaa sähköä. Yhtiön kokonaiskulutusarviosta aurinkosähkön tuotannon osuus oli kesäkuussa noin 11,5 prosenttia.