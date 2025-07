Karhulan infra laitetaan kuntoon paikallisin voimin – ”Onhan tämä Kotkan kokoiselle kaupungille valtava hanke” Valtakunnallisesti toimiva Marttilan Maanrakennus osti työt alihankintana alueen yrityksiltä ja sai kaupan päälle tärkeää paikallistuntemusta.

Karhulan kaupunginosa Kotkassa on myllerryksessä. Karhulaa halkovan nelikaistaisen Ahlströmintien liikenne on siirretty kiertotielle, asfaltti on vaihtunut kaivantoihin ja bussit kaivureihin. Koko taajama on kuin muuttuva labyrintti. Asukkaat ovat saaneet tottua siihen, että jokin katu oli eilen käytettävissä ja tänään suljettu.