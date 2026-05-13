Jättihanke mullistaa vilkkaan sataman – 172 miljoonan euron projekti koostuu useasta urakasta
Turun satamassa on meneillään mittava hanke, jossa kahden terminaalin liikenne siirretään yhteen terminaaliin. Se edellyttää valtavia muutoksia satamainfraan.
Kun Turun sataman käynnissä oleva uudistus valmistuu joskus vuosikymmenen vaihteen tienoilla, aluetta tuskin tunnistaa entisekseen. Uusiksi menee käytännössä kaikki: laiturit, terminaalit ja kulkuyhteydet.
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