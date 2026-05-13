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Kategoriat Rakentaminen Infra

Jättihanke mullistaa vilkkaan sataman – 172 miljoonan euron projekti koostuu useasta urakasta

Turun satamassa on meneillään mittava hanke, jossa kahden terminaalin liikenne siirretään yhteen terminaaliin. Se edellyttää valtavia muutoksia satamainfraan.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. toukokuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Jättihanke mullistaa vilkkaan sataman – 172 miljoonan euron projekti koostuu useasta urakasta
Uusi terminaali syntyi arkkitehtuurikilpailun pohjalta. Se tarjoaa saapuville matkustajille näkymät Turun linnaan. Kuva: Daniel Wallenius

Kun Turun sataman käynnissä oleva uudistus valmistuu joskus vuosikymmenen vaihteen tienoilla, aluetta tuskin tunnistaa entisekseen. Uusiksi menee käytännössä kaikki: laiturit, terminaalit ja kulkuyhteydet.

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