Rakennusalalle yhteiset turvallisuuskäytännöt vakavimpien työtapaturmien estämiseksi RT on julkistanut rakennusalan yhteisellä Turvallisuusviikolla elintärkeät turvallisuuskäytännöt vakavimpien työtapaturmien estämiseksi.

Rakennusteollisuus RT:n ja sen jäsenyritysten yhdessä kehittämillä elintärkeillä turvallisuuskäytännöillä pyritään estämään kaikista vakavimmat, kuolemaan johtavat tapaturmat rakennusalalla. Uudet käytännöt on tarkoitus jalkauttaa koko alan käyttöön.

Rakennusalan työturvallisuutta on pitkällä aikavälillä tarkasteltuna saatu parannettua paljon aiempaan verrattuna. Työtapaturmia, myös kuolemaan johtavia, sattuu alalla silti edelleen. Näihin kaikista vakavimpiin on tarpeen puuttua ennaltaehkäisevästi entistäkin tehokkaammin.

”Viimeisen kymmenen vuoden aikana on menetetty liian monta ihmishenkeä työtapaturmien seurauksena. Suuri osa näistä olisi voitu estää näillä nyt julkistettavilla käytännöillä”, RT:n työturvallisuusasiantuntija Henri Litmanen toteaa.

Kaikkiaan kuolemaan johtavia tapaturmia on rakennusalalla viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunut 58. Maanantaina 4.5. julkistettuja alan elintärkeitä turvallisuuskäytäntöjä on viisi: estä putoaminen, nosta hallitusti, irrottaudu energiasta, hallitse liikkeet ja koneet sekä poistu vaaravyöhykkeeltä.

”Tarkoitus on kiinnittää erityishuomiota toimintoihin, jotka todennäköisimmin johtavat kuolemaan. Käytännöillä ei ole mahdollista kattaa kaikkia riskejä ja vaaroja, mutta tärkeintä on ehkäistä hengenvaaralliset. Käytännöt keskittyvät asioihin, joihin yksittäinen henkilö voi itse olennaisesti vaikuttaa, ja myös siihen, kuinka työ tulee suunnitella turvalliseksi”, Litmanen taustoittaa.

”Oma suhtautuminen vaikuttaa vahvasti siihen, miten onnistumme – asiassa kuin asiassa. Kun ymmärrämme, että tapaturmilla voi olla peruuttamattomia seurauksia, antaa se motivaatiota toimia. Vaikka suhtautuminen olisi kunnossa, on ihminen unohtavainen. Siksi tarvitsemme muistutuksia. Koska virhe voi johtua myös osaamisen puutteesta, tarvitsemme koulutusta ja asioiden läpikäyntiä”, Skanskan HSE-johtaja sekä RT:n turvallisuusryhmän puheenjohtaja Antti Leino painottaa.

RT:n nettisivuilta löytyvät elintärkeiden turvallisuuskäytäntöjen materiaalit, joita jäsenyritykset voivat hyödyntää jalkauttaessaan käytäntöjä omaan toimintaansa.

Rakennusalan yhteistä turvallisuusviikkoa vietetään 4.–8.5.2026. Viikon aikana RT järjestää joka arkiaamu webinaarimuotoisen turvavartin, joissa käsitellään ajankohtaisia turvallisuusasioita. Viikolla myös RT:n jäsenyritykset järjestävät omia turvallisuustapahtumiaan.

