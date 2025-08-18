Geonova kasvaa yrityskaupalla – osti kilpailija Aitoenergian
Fuusio viedään läpi asiakkuuksia ja henkilöstöä myöten kuluvan vuoden loppuun mennessä.
Maalämpöä ja viilennystä palveluna tarjoava helsinkiläinen Geonova ostaa samalla alalla toimivan espoolaisen Aitoenergian. Vuodesta 2020 toimineen Aitoenergian reilu 60 asiakaskohdetta sekä henkilöstö siirtyvät Geonovalle vuoden 2025 loppuun mennessä.
