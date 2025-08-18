Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Geonova kasvaa yrityskaupalla – osti kilpailija Aitoenergian

Fuusio viedään läpi asiakkuuksia ja henkilöstöä myöten kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. elokuuta 2025, 9:47
Geonovan uudeksi toimitusjohtajaksi nousee Aitoenergiaa aiemmin luotsannut Tuomas Humalajoki. (Kuva: Geonova)

Maalämpöä ja viilennystä palveluna tarjoava helsinkiläinen Geonova ostaa samalla alalla toimivan espoolaisen Aitoenergian. Vuodesta 2020 toimineen Aitoenergian reilu 60 asiakaskohdetta sekä henkilöstö siirtyvät Geonovalle vuoden 2025 loppuun mennessä.

