Maksuehto sai lisää painoarvoa tienhoitourakoiden kilpailutuksessa – ”Pääurakoitsija voi hyötyä sitoutumalla lyhyempään maksuehtoon”
YIT sai viime keväänä uhkasakon liian pitkistä maksuajoista. Väylävirasto ja ely-keskus olivat kuitenkin päättäneet muutoksista jo ennen tätä.
Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ely-keskus ovat pyrkineet vauhdittamaan maanteiden hoitourakoiden pääurakoitsijoiden maksuja aliurakoitsijoilleen muuttamalla kilpailutuksen ehtoja.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Maksuehto sai lisää painoarvoa tienhoitourakoiden kilpailutuksessa – ”Pääurakoitsija voi hyötyä sitoutumalla lyhyempään maksuehtoon””