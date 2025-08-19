Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Maksuehto sai lisää painoarvoa tienhoitourakoiden kilpailutuksessa – ”Pääurakoitsija voi hyötyä sitoutumalla lyhyempään maksuehtoon”

YIT sai viime keväänä uhkasakon liian pitkistä maksuajoista. Väylävirasto ja ely-keskus olivat kuitenkin päättäneet muutoksista jo ennen tätä.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2025, 6:03
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Maksuehto sai lisää painoarvoa tienhoitourakoiden kilpailutuksessa – ”Pääurakoitsija voi hyötyä sitoutumalla lyhyempään maksuehtoon”
Kuvituskuva teiden kunnossapidosta. Kuva: YIT

Väylävirasto ja Varsinais-Suomen ely-keskus ovat pyrkineet vauhdittamaan maanteiden hoitourakoiden pääurakoitsijoiden maksuja aliurakoitsijoilleen muuttamalla kilpailutuksen ehtoja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Maksuehto sai lisää painoarvoa tienhoitourakoiden kilpailutuksessa – ”Pääurakoitsija voi hyötyä sitoutumalla lyhyempään maksuehtoon””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset