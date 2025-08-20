Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Senaatti laittoi myyntiin historiallisen rakennuskokonaisuuden Lapissa

Pääosa rakennuksista on jälleenrakennuskaudelta ja suojeltuja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 20. elokuuta 2025, 8:55
Lapin lääninhallituksen kortteli. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Rovaniemen keskustassa sijaitsevan Lääninhallituksen korttelin tarjouskilpailun. Kortteli muodostuu puistomaisesta alueesta sekä useista rakennuksista, ja se on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Alueella on toiminut valtionhallinnon eri toimijoita vuosikymmenten ajan.

