Senaatti laittoi myyntiin historiallisen rakennuskokonaisuuden Lapissa
Pääosa rakennuksista on jälleenrakennuskaudelta ja suojeltuja.
Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt Rovaniemen keskustassa sijaitsevan Lääninhallituksen korttelin tarjouskilpailun. Kortteli muodostuu puistomaisesta alueesta sekä useista rakennuksista, ja se on osa valtakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Alueella on toiminut valtionhallinnon eri toimijoita vuosikymmenten ajan.
