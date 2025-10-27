Sotilaallinen uhka laittaisi parikymmentätuhatta rakentajaa töihin – Suomen valmiusrakentaminen nojaa siviiliosaamiseen
Puolustusvoimilla on valmis suunnitelma rakentamisesta ja logistiikasta poikkeusolojen varalle.
Jos Suomeen kohdistuisi sotilaallinen uhka, merkittävä osa maan rakentamiskapasiteetista otettaisiin Puolustusvoimien käyttöön puolustusvalmistelujen toimeenpanon vaatimaksi ajaksi. Valmiusrakentamiseen tarvittaisiin noin parinkymmenentuhannen henkilön työpanos, toistakymmentä tuhatta yhdistelmäajoneuvosuoritetta sekä tuhansia raskaita työkoneita.
