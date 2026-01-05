Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Nokian uusi Kartanonranta laajenee – JM Suomi toteuttaa alueelle vuokrakohteen

TA:n vuokrakohde on toinen alueella käynnistyvä hanke.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 11:30
Havainnekuva Nokian Kartanonrannan vuokrakohteesta. Kuva: JM Suomi

JM Suomi on myynyt TA-Yhtiöille 39 asunnon kohteen Nokian Kartanonrannasta. TA:n vuokrakohde on Kartanonrannan toinen käyntiin lähtevä projekti. Seuraavan omistusasuntokohteen odotetaan lähtevän käyntiin ensi vuoden aikana.

