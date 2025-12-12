Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
200 asunnon korttelin rakentaminen käynnistyi Tapiolassa

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan 52 omistusasuntoa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. joulukuuta 2025, 8:24
Havainnekuva. Kuva: Profilm

JM Suomi aloittaa 52 asunnon kerrostalon rakentamisen Espoon Tapiolassa. Kohde on ensimmäinen noin 200 asunnon korttelista, jonka yritys toteuttaa vuoden 2023 lopulla hankkimalleen tontille. Valtaosasta asuntoja tulee omistusasuntoja yhteensä neljään rakennukseen.

