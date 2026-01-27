Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
JM hankki tonttimaata Helsingin Lauttasaaresta

Ensimmäisen asuntokohteen suunnittelu on jo aloitettu.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 27. tammikuuta 2026, 15:10
JM Suomi on hankkinut rakennusoikeutta noin 120 asunnon rakentamiseen Helsingin Lauttasaaresta. Tontteja on kaksi, jotka molemmat sijaitsevat Vattuniemen alueella.

