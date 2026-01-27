JM hankki tonttimaata Helsingin Lauttasaaresta
Ensimmäisen asuntokohteen suunnittelu on jo aloitettu.
JM Suomi on hankkinut rakennusoikeutta noin 120 asunnon rakentamiseen Helsingin Lauttasaaresta. Tontteja on kaksi, jotka molemmat sijaitsevat Vattuniemen alueella.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “JM hankki tonttimaata Helsingin Lauttasaaresta”