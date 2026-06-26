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Kategoriat Projektit Infra

Jättimäisten tukimuurielementtien asennus käynnistyy Helsingin Länsisatamassa

Asennuksissa käytettävä kelluva nosturi saapuu vesiteitse Puolasta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. kesäkuuta 2026, 12:55
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Ei kommentteja artikkeliin Jättimäisten tukimuurielementtien asennus käynnistyy Helsingin Länsisatamassa
Yksittäinen tukimuurielementti on noin 14 metriä korkea ja painaa jopa 250 tonnia. Elementtejä asennetaan Länsisataman eteläkärjessä kesällä. Kuva: Helsingin Satama / Aki Rask

Helsingin Länsisataman eteläkärjessä aloitetaan kesä-heinäkuun taitteessa uuden laiturin massiivisten elementtien asennustyöt. Sataman laajennusta varten on valmistettu yhteensä 67 teräsbetonista tukimuurielementtiä, jotka on valettu paikalla Jätkäsaaren Neptunuksenpuiston alueella. Yksi elementti on noin 14 metriä korkea ja voi painaa jopa 250 tonnia.

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