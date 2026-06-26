Jättimäisten tukimuurielementtien asennus käynnistyy Helsingin Länsisatamassa
Asennuksissa käytettävä kelluva nosturi saapuu vesiteitse Puolasta.
Helsingin Länsisataman eteläkärjessä aloitetaan kesä-heinäkuun taitteessa uuden laiturin massiivisten elementtien asennustyöt. Sataman laajennusta varten on valmistettu yhteensä 67 teräsbetonista tukimuurielementtiä, jotka on valettu paikalla Jätkäsaaren Neptunuksenpuiston alueella. Yksi elementti on noin 14 metriä korkea ja voi painaa jopa 250 tonnia.
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