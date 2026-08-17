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Kategoriat Asunnot Rakentaminen

Lapti rakentaa kerrostalon Kempeleen keskustaan – edellisestä kulunut jo kolme vuotta

Osassa asunnoista pohjaratkaisut ovat muunneltavissa asukkaan tarpeiden mukaan.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. elokuuta 2026, 9:40
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Kempeleen Loisteen asunnot ovat kaksioita ja kolmioita, joiden koot vaihtelevat 51,5–81 neliömetrin välillä. (Kuva: Lapti)

Lapti käynnistää uuden kerrostalon rakennustyöt Kempeleen keskustassa. Talo nousee Asemantielle uuden Kempeletalon viereen. Viisikerroksiseen taloyhtiöön tulee 28 asuntoa sekä katutason liiketila.

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