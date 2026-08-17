Lapti rakentaa kerrostalon Kempeleen keskustaan – edellisestä kulunut jo kolme vuotta
Osassa asunnoista pohjaratkaisut ovat muunneltavissa asukkaan tarpeiden mukaan.
Lapti käynnistää uuden kerrostalon rakennustyöt Kempeleen keskustassa. Talo nousee Asemantielle uuden Kempeletalon viereen. Viisikerroksiseen taloyhtiöön tulee 28 asuntoa sekä katutason liiketila.
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