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Kategoriat Sijoittaminen Infra Korjausrakentaminen Uutiset

Kiilto Ventures sijoitti betonirakenteiden kuvantamisteknologiaan – vähentää kallista purkutyötä

Teknologia auttaa paikantamaan muun muassa raudoitteita ja rakenteisiin upotettuja elementtejä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. elokuuta 2026, 11:22
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Ei kommentteja artikkeliin Kiilto Ventures sijoitti betonirakenteiden kuvantamisteknologiaan – vähentää kallista purkutyötä
Birdsviewin toimitusjohtaja Olav Skogen ja teknologiajohtaja Simen Husøy saivat innovaationsa taakse myös suomalaisia sijoituseuroja. (Kuva: Kiilto Ventures)

Kiilto oy:n pääomasijoitusyhtiö Kiilto Ventures on mukana konsortiossa, joka on tehnyt yhteensä 3,7 miljoonan euron sijoituksen norjalaiseen rakennusteknologiayhtiö Birdsviewiin.

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