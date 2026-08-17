Kiilto Ventures sijoitti betonirakenteiden kuvantamisteknologiaan – vähentää kallista purkutyötä
Teknologia auttaa paikantamaan muun muassa raudoitteita ja rakenteisiin upotettuja elementtejä.
Kiilto oy:n pääomasijoitusyhtiö Kiilto Ventures on mukana konsortiossa, joka on tehnyt yhteensä 3,7 miljoonan euron sijoituksen norjalaiseen rakennusteknologiayhtiö Birdsviewiin.
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