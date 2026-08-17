YIT käynnistää gryndikohteen Joensuussa – uusia koteja rantaraitin varteen
Uusi YIT Olo-konsepti on kehitetty kuluttajatutkimuksen pohjalta. Seuraavat ovat suunnitteilla Tampereelle ja Porvooseen.
YIT käynnistää Joensuussa omaperusteisen asuinkerrostalon rakennustyöt. Nelikerroksiseen taloon tulee 25 asuntoa, jotka ovat samalla ensimmäiset tulevasta neljän taloyhtiön korttelikokonaisuudesta.
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