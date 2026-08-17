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Kategoriat Suunnittelu Asunnot Rakentaminen Suhdanne Talous Uutiset

YIT käynnistää gryndikohteen Joensuussa – uusia koteja rantaraitin varteen

Uusi YIT Olo-konsepti on kehitetty kuluttajatutkimuksen pohjalta.  Seuraavat ovat suunnitteilla Tampereelle ja Porvooseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 17. elokuuta 2026, 10:13
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Penttilänrannan alueelle rantaraitin varteen tulevat asunnot ovat kooltaan 26–87 neliömetriä. Talon julkisivut ovat puuta. (Kuva: YIT)

YIT käynnistää Joensuussa omaperusteisen asuinkerrostalon rakennustyöt. Nelikerroksiseen taloon tulee 25 asuntoa, jotka ovat samalla ensimmäiset tulevasta neljän taloyhtiön korttelikokonaisuudesta.

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