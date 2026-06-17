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Kategoriat Kiinteistöt Rakentaminen Suunnittelu

Pääkaupunkiseudun asuntojen tonttivaranto kasvoi selvästi

Tonttivarannon kasvuvauhti on ollut nopeaa viime vuosina, kun asuntotuotanto on ollut vähäistä.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 17. kesäkuuta 2026, 10:59
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Ei kommentteja artikkeliin Pääkaupunkiseudun asuntojen tonttivaranto kasvoi selvästi
Pääkaupunkiseudun asemakaavoissa on ollut viime vuosina yhä enemmän käyttämätöntä rakennusoikeutta erityisesti uusien kerrostaloasuntojen rakentamista varten. Kuva: HSY / Kai Widell

Pääkaupunkiseudulla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jopa 70000–80000 uuden kerrostaloasunnon rakentamista varten, ilmenee Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tonttivarantokatsauksesta. Tämä tonttivaranto kasvoi selvästi viime vuonna. Sen sijaan pientalojen tonttivarantoon ei juuri tullut muutoksia.

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