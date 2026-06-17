Pääkaupunkiseudun asuntojen tonttivaranto kasvoi selvästi
Tonttivarannon kasvuvauhti on ollut nopeaa viime vuosina, kun asuntotuotanto on ollut vähäistä.
Pääkaupunkiseudulla on käyttämätöntä rakennusoikeutta jopa 70000–80000 uuden kerrostaloasunnon rakentamista varten, ilmenee Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) tonttivarantokatsauksesta. Tämä tonttivaranto kasvoi selvästi viime vuonna. Sen sijaan pientalojen tonttivarantoon ei juuri tullut muutoksia.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Pääkaupunkiseudun asuntojen tonttivaranto kasvoi selvästi”