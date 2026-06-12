Pihla Group kaipaa valoa kuluttajamarkkinoille
Ovi- ja ikkunavalmistaja Pihla Group pääsi viime vuonna yli pahimmasta myynti- ja tuloskuopastaan. Emoyhtiön liikevaihto nousi 122 miljoonaan euroon ja tulos koheni 5,7 miljoonaan euroon.
Toimitusjohtaja Antti Vuonokarin mukaan viime vuosi oli pienistä numeroparannuksista huolimatta hankala. Tuloskohennus syntyi pitkälti oman toiminnan tehostuksista ja sopeutuksista, mikä tarkoitti myös henkilöstömäärän vähennyksiä.
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