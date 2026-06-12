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Pihla Group kaipaa valoa kuluttajamarkkinoille

Ovi- ja ikkunavalmistaja Pihla Group pääsi viime vuonna yli pahimmasta myynti- ja tuloskuopastaan. Emoyhtiön liikevaihto nousi 122 miljoonaan euroon ja tulos koheni 5,7 miljoonaan euroon.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 3:50
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Pihla Group Ruoveden tehdas Kuva: Pihla Group

Toimitusjohtaja Antti Vuonokarin mukaan viime vuosi oli pienistä numeroparannuksista huolimatta hankala. Tuloskohennus syntyi pitkälti oman toiminnan tehostuksista ja sopeutuksista, mikä tarkoitti myös henkilöstömäärän vähennyksiä.

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