Pohjoismaiden pisin raitiovaunu koeajoon Tampereella – vanhaan vaunuun 10-metrinen pidennysosa
Elokuun lopulle jatkuvilla testiajoilla todennetaan pitkän raitiovaunun toimivuus ja sopivuus Tampereen raitiotiejärjestelmään.
Tampereen katukuvassa nähdään juhannuksesta lähtien aiempaa pidempi raitiovaunu, kun Ratikan pidennetty versio otetaan testikäyttöön.
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