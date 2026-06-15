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Kategoriat Infra Uutiset

Pohjoismaiden pisin raitiovaunu koeajoon Tampereella – vanhaan vaunuun 10-metrinen pidennysosa

Elokuun lopulle jatkuvilla testiajoilla todennetaan pitkän raitiovaunun toimivuus ja sopivuus Tampereen raitiotiejärjestelmään.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 13:02
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Ei kommentteja artikkeliin Pohjoismaiden pisin raitiovaunu koeajoon Tampereella – vanhaan vaunuun 10-metrinen pidennysosa
Tampereella testataan tänä kesänä erikoispitkää raitiovaunua. (Kuva: Mikko Vares, Tampereen Raitiotie)

Tampereen katukuvassa nähdään juhannuksesta lähtien aiempaa pidempi raitiovaunu, kun Ratikan pidennetty versio otetaan testikäyttöön.

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