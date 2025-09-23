Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tampereen ratikkahankkeessa käynnistyy sillan uusiminen – työ tehdään kahdessa vaiheessa

Silta valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2025, 16:10
Havainnekuva Vihilahden sillasta Tampereella. Kuva: Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa -allianssi

Vihilahden sillan uusiminen aloitetaan Hatanpään valtatiellä syys-lokakuun vaiheessa. Tampereen Ratikan Pirkkala–Linnainmaa-allianssi purkaa vanhan sillan ja rakentaa tilalle uuden seuraavan kahden vuoden aikana.

