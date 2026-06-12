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Kategoriat Suurimmat 2025 Arkkitehtuuri Uutiset

Sarc + Sigge Arkkitehdit kasvoi viime vuonna – ”Taantumassa monipuolinen hankekanta on auttanut”

Toimitusjohtaja Pekka Mäki sanoo, että moni rakennushanke Suomessa odottaa edelleen käynnistymistä esimerkiksi valitusprosessien tai keskeneräisen rahoituksen vuoksi.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 12. kesäkuuta 2026, 4:50
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Sarc + Siggen toimitusjohtaja Pekka Mäki ennakoi maltillista kasvua tälle vuodelle. Kuva: Sarc + Sigge Arkkitehdit

Isoimmat arkkitehtitoimistot pitivät pintansa Rakennuslehden Suurimmat-tulostietoselvityksessä. Arco Architecture Company, Sarc + Sigge Arkkitehdit ja Uki Arkkitehdit kasvattivat liikevaihtoaan. Osalla pienemmistä toimistoista suunta oli toinen.

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