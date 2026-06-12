Sarc + Sigge Arkkitehdit kasvoi viime vuonna – ”Taantumassa monipuolinen hankekanta on auttanut”
Toimitusjohtaja Pekka Mäki sanoo, että moni rakennushanke Suomessa odottaa edelleen käynnistymistä esimerkiksi valitusprosessien tai keskeneräisen rahoituksen vuoksi.
Isoimmat arkkitehtitoimistot pitivät pintansa Rakennuslehden Suurimmat-tulostietoselvityksessä. Arco Architecture Company, Sarc + Sigge Arkkitehdit ja Uki Arkkitehdit kasvattivat liikevaihtoaan. Osalla pienemmistä toimistoista suunta oli toinen.
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