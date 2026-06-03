Senaatti myy viimeisenkin kohteensa historialliselta kasarmialueelta
Rakennuksen arkkitehtuuria leimaavat näyttävät yksityiskohdat, kuten goottilaishenkiset sakaramuurit, räystään alla kulkeva hammaslista sekä julkisivun tiilikoristelut.
Senaatti-kiinteistöt myy entisen toimisto- ja varastorakennuksen Lappeenrannan Rakuunamäeltä. Kyseessä on viimeinen Senaatin omistuksessa oleva kohde alueella.
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