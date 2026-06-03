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Kategoriat Kiinteistöt

Senaatti myy viimeisenkin kohteensa historialliselta kasarmialueelta

Rakennuksen arkkitehtuuria leimaavat näyttävät yksityiskohdat, kuten goottilaishenkiset sakaramuurit, räystään alla kulkeva hammaslista sekä julkisivun tiilikoristelut.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 3. kesäkuuta 2026, 10:19
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Kuva kohteesta. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt myy entisen toimisto- ja varastorakennuksen Lappeenrannan Rakuunamäeltä. Kyseessä on viimeinen Senaatin omistuksessa oleva kohde alueella.

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