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Kategoriat Pientalo Rakentaminen Uutiset

Toimitusjohtajalle sakot putoamisturmasta – valvontavastuu petti pientalotyömaalla

Työnantajan edustajan ei voida edellyttää valvovan työntekijöiden suojavälineiden käyttämistä tauotta. Jos hän kuitenkin havaitsee niissä puutteita tai laiminlyöntejä, on tilanteeseen puututtava.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. kesäkuuta 2026, 13:45
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Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut varsinaissuomalaisen rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Lisäksi yhtiölle määrättiin 20 000 euron yhteisösakko.

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