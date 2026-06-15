Toimitusjohtajalle sakot putoamisturmasta – valvontavastuu petti pientalotyömaalla
Työnantajan edustajan ei voida edellyttää valvovan työntekijöiden suojavälineiden käyttämistä tauotta. Jos hän kuitenkin havaitsee niissä puutteita tai laiminlyöntejä, on tilanteeseen puututtava.
Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut varsinaissuomalaisen rakennusalan yrityksen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta sakkorangaistukseen. Lisäksi yhtiölle määrättiin 20 000 euron yhteisösakko.
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