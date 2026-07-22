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Kategoriat Korjausrakentaminen Rakentaminen Uutiset

Helsingin päärautatieasemalle tulee uusi hotelli – muutostyöt käynnistyvät

Hotelli avautuu keväällä 2027.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 22. heinäkuuta 2026, 9:21
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Kuvassa Uumen Hotelsin kahden hengen huone. Kuva: Vesa-Pekka Latvala

Kotimainen hotellitoimija Uumen Hotels avaa uuden hotellin Helsingin päärautatieasemalle. Länsisiipeen tulevassa hotellissa on 150 huonetta. VR:ltä pitkällä vuokrasopimuksella vuokrattavien tilojen muutostyöt käynnistyvät tänä kesänä, ja uuden hotellin avajaisia tullaan viettämään keväällä 2027.

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