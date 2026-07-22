Helsingin päärautatieasemalle tulee uusi hotelli – muutostyöt käynnistyvät
Hotelli avautuu keväällä 2027.
Kotimainen hotellitoimija Uumen Hotels avaa uuden hotellin Helsingin päärautatieasemalle. Länsisiipeen tulevassa hotellissa on 150 huonetta. VR:ltä pitkällä vuokrasopimuksella vuokrattavien tilojen muutostyöt käynnistyvät tänä kesänä, ja uuden hotellin avajaisia tullaan viettämään keväällä 2027.
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