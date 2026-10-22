Talotekniikan suhdanteissa jo käänne parempaan – sähköistyksissä yllättävän synkkää
Talotekniikan käänne rakentuu suurten investointien varaan. Datakeskusten imussa nousee kysyntä niin sähköistyksille kuin lvi-asennuksille, mutta suurin hyöky on vasta edessä.
Talotekniikka-alan suhdanteessa näkyy käänne parempaan, mutta elpyminen jakautuu epätasaisesti. Teollisuusrakentamisessa odotetaan selvää kasvua, ja suurten talotekniikkayritysten näkymät ovat pieniä valoisammat.
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