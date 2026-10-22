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Talotekniikan suhdanteissa jo käänne parempaan – sähköistyksissä yllättävän synkkää

Talotekniikan käänne rakentuu suurten investointien varaan. Datakeskusten imussa nousee kysyntä niin sähköistyksille kuin lvi-asennuksille, mutta suurin hyöky on vasta edessä.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2026, 7:00
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Ei kommentteja artikkeliin Talotekniikan suhdanteissa jo käänne parempaan – sähköistyksissä yllättävän synkkää
Datakeskukset tuovat nyt suunnittelualalle töitä. Microsoft rakentaa kolmeen paikkaan uutta datakeskusryhmää. Yksi paikoista on Espoossa. Kuva: Mika Ranta / HS

Talotekniikka-alan suhdanteessa näkyy käänne parempaan, mutta elpyminen jakautuu epätasaisesti. Teollisuusrakentamisessa odotetaan selvää kasvua, ja suurten talotekniikkayritysten näkymät ovat pieniä valoisammat.

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