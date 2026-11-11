Pyhäjoen kunnantalo rakennetaan hirrestä
Pyhäjoella on viime vuosina kehitetty hirsirakentamisen ratkaisuja useissa julkisissa rakennuskohteissa. Uudessa kunnantalossa hyödynnetään aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia ja sovelletaan perinteistä rakennustapaa nykyaikaisen julkisen rakentamisen vaatimuksiin.
Pyhäjoen keskustaan saapuessa juuri harjakorkeuteen noussut uusi kunnantalo erottuu selvästi muutoin matalasta rakennuskannasta. Harjakaton korkein kohta tuntuu kilvoittelevan korkeudesta ainoastaan vieressä sijaitsevan paloaseman tornin kanssa.
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