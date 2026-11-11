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Kategoriat Rakentaminen Arkkitehtuuri Uutiset

Pyhäjoen kunnantalo rakennetaan hirrestä

Pyhäjoella on viime vuosina kehitetty hirsirakentamisen ratkaisuja useissa julkisissa rakennuskohteissa. Uudessa kunnantalossa hyödynnetään aiemmista hankkeista saatuja kokemuksia ja sovelletaan perinteistä rakennustapaa nykyaikaisen julkisen rakentamisen vaatimuksiin.

Kirjoittaja Anna Niemelä
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2026, 6:13
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Uusi kunnantalo nousee vanhan kunnantalon paikalle Pyhäjoen keskustassa. Hirsirakennuksen on määrä valmistua kesällä 2027. Kuva: Anna Niemelä

Pyhäjoen keskustaan saapuessa juuri harjakorkeuteen noussut uusi kunnantalo erottuu selvästi muutoin matalasta rakennuskannasta. Harjakaton korkein kohta tuntuu kilvoittelevan korkeudesta ainoastaan vieressä sijaitsevan paloaseman tornin kanssa.

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