Massiivisen tornihotellin ja toimiston rakentaminen alkaa ensi vuonna Espoossa
Hotellitornista tulee nyt 23-kerroksinen, mutta sen alkuperäisissä suunnitelmissa oli peräti 34 kerrosta.
Espoon Keilaniemen alueelle rakennetaan hissiyhtiö Koneen uusi konsernihallinnon toimistotalo ja norjalaisen Strawberry-ketjun Clarion-hotelli, johon tulee myös kongressikeskus. Hotelliin tulee 23 kerrosta ja noin 400 hotellihuonetta. Hankesopimus allekirjoitettiin 23. marraskuuta.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Massiivisen tornihotellin ja toimiston rakentaminen alkaa ensi vuonna Espoossa”