Swecon palkittu suunnittelija kehuu teknistä kehitystä ja vannoo tarkkuuden nimeen – ”Kun tekee kerralla kunnolla, pääsee paljon helpommalla” Swecon rakennesuunnittelija Anna Hämäläiselle digikehityksen kiivas tahti on loistava asia.

Digikehityksen tahti on kiivas suunnittelussa. Joitain se voi rasittaa, mutta Sweco Finlandin rakennesuunnittelija Anna Hämäläinen ei kuulu heihin. Hän näkee sen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.