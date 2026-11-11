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Kategoriat Suunnittelu Työelämä Uutiset

Swecon palkittu suunnittelija kehuu teknistä kehitystä ja vannoo tarkkuuden nimeen – ”Kun tekee kerralla kunnolla, pääsee paljon helpommalla”

Swecon rakennesuunnittelija Anna Hämäläiselle digikehityksen kiivas tahti on loistava asia.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 11. marraskuuta 2026, 11:00
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Ei kommentteja artikkeliin Swecon palkittu suunnittelija kehuu teknistä kehitystä ja vannoo tarkkuuden nimeen – ”Kun tekee kerralla kunnolla, pääsee paljon helpommalla”
Anna Hämäläinen palkittiin Vuoden elementtisuunnittelijana. Kuva: Betoniteollisuus

Digikehityksen tahti on kiivas suunnittelussa. Joitain se voi rasittaa, mutta Sweco Finlandin rakennesuunnittelija Anna Hämäläinen ei kuulu heihin. Hän näkee sen enemmän mahdollisuutena kuin uhkana.

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