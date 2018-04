Arvotalon ikkunaremontti on mittatilaustyötä – ”Aina pitää varautua myös yllätyksiin”

As.oy Mäntyviita on yksi arkkitehti Viljo Revellin maamerkeistä vanhassa Tapiolassa Espoossa. Ikä on kuitenkin tehnyt tehtävänsä, ja se on alkanut näkyä 1950-luvulla valmistuneessa kerrostalossa.

Suojelukohteeksi nimetyn nelikerroksisen talon linjasaneeraus on tehty vuonna 2007 ja vesikatto uusittu vuonna 2009. Tänä talvena on tartuttu ikkunoihin ja julkisivuihin, jotka ovat Jatke oy:n urakkana. Valmista pitäisi olla tammikuussa 2019.

”Talossa on 39 asuntoa ja yhteensä 454 ikkunaa. Eli kyllä asentamista ja portaiden kiipeämistä riittää”, vastaava työnjohtaja Mika Räisänen sanoo ja naurahtaa.

Ikkunat on tehty mittatilaustyönä Profin Sydänpuu Ikkunat ja Ovet oy:n tehtailla Joutsassa, toki nykystandardien mukaisin energiatehokkuus- ja eristysvaatimuksin. Ikkunaelementit ovat paketteja, joiden alareuna tulee lattian tasolle ja samalla osaksi sisäseinää. Talon julkisivuun tulee uusi levyrappaus. Päätypilareita vahvistetaan neljällä vaakapalkilla ennen julkisivutöiden aloittamista.

As.oy Mäntyviita, Espoo Valmistunut vuonna 1954

Osa arkkitehti Viljo Revellin suunnittelemaa vanhaa Tapiolaa

Neljä asuinkerrosta, viisi rappukäytävää, yhteensä 39 asuntoa

Työkohteena julkisivut ja ikkunat, urakoitsijana Jatke oy

Remontti valmistuu tammikuussa 2019

”Kun kyseessä on suojelukohde ja näin laaja julkisivusaneeraus, niin aina pitää varautua myös yllätyksiin”, Räisänen kertoo.

Ikkunanvaihto vain pieni osa urakasta

Oma lukunsa on myös ikkunoiden asennusaikataulu. Talossa asutaan remontin keskellä normaalisti, joten ikkuna-asennukset on sovitettava sen mukaisesti. Työmaalla on päivittäin kymmenkunta käsiparia, joista ikkuna-asentajia on 2–3.

”Jokaisen asukkaan kanssa on sovittava ennalta aika tarkka asennusaika, jolloin voimme kulkea asunnoista sisälle ja ulos. Yksittäisen ikkunan kiinnitys ei vie paljon aikaa, mutta sisäpuolella on tehtävä kipsilevytys- ja maalaustyöt sekä sisäpuolisten ikkunasmyygien korjaukset ja maalaukset”, Räisänen toteaa.

Kun vanha ikkuna on irti, uuden asentaminen kestää puolisen tuntia. Yhden huoneiston ikkunat saadaan vaihdettua päivässä, mutta muun muassa suojaseinien rakennus- ja purkutyöt sekä maalaus- ja listoitustyöt venyttävät huoneistokohtaisen asennusajan 1,5–2 viikkoon julkisivua kohden. Käytännössä töitä tehdään useassa huoneistossa samaan aikaan.

”Kyllähän tämä urakka eroaa aika tavalla perinteisestä ikkunanvaihdosta.”

Tapiola tuttu paikka

Profin-konserniin kuuluva Sydänpuu on ollut alalla jo 1960-luvun alusta lähtien. Yhtiö on viime vuosina erikoistunut entistä selkeämmin arvokiinteistöihin ja suojelukohteisiin, joissa perinteikkäälle puuosaamiselle ja kädentaidoille on kysyntää.

”Olemme keskittyneet pitkäjänteisesti puuikkunoihin. Nykyinen puurakentamisen trendi osoittaa, että se on ollut järkevää ja myös arvoiltaan kestävällä pohjalla”, toteaa joutsalaisyrityksessä jo 25 vuotta viihtynyt myyntipäällikkö Jouni Lavia.

Tapiola on miehelle tuttu paikka, sillä ikkunakauppoja on syntynyt vuosien mittaan moniin muihinkin puutarhakaupungissa sijaitseviin suojelukohteisiin. Sydänpuun kädenjälkeä löytyy myös monista Helsingin arvokiinteistöistä.

Tampereella yksi suurimmista referensseistä on vanha Finlaysonin alue ja Turussa Åbo Akademin Arken-kortteli.

”Kilpailutilanne vaihtelee, mutta vaativimmissa kohteissa on loppusuoralla yleensä enää 1–2 varteenotettavaa kilpailijaa.”

Katoavaa kansanperinnettä

Mäntyviidan ikkunoille ehti kertyä ikää reilut 60 vuotta ennen vaihtopäätöstä. Lavian mukaan se on ihan kelpo ikä puukehykselle, joka hyvin tehtynä ja hyvällä hoidolla voi kestää jopa sata vuotta.

Mies onkin harmissaan siitä, kuinka paljon puuhun ja sen ominaisuuksiin liittyvää tietotaitoa meillä on ehditty viime vuosikymmeninä hukata.

”Aikoinaan ikkunanpokiin seulottiin parasta puuainesta, mutta 1970- ja 1980-luvuilla mentiin täysin toiseen suuntaan. Tuolloin ikkunat tehtiin kaikkein halvimmasta puutavarasta, joka upotettiin kyllästealtaisiin. Ei niitä edes tehty kestämään yli 20 vuotta.”

Perinteen ja osaamisen katkeaminen näkyy Lavian mukaan myös Joutsan tehtailla. Jos ovat työkohteet haastavia, niin alati haastavampia ovat myös rekrytoinnit.

”Tämän alan osaajia ei juurikaan ole, eikä tällaiseen tarkkuushommaan voi ketään ihan pystymetsästäkään palkata.”

Yhtiön referenssilistalla on lukuisia arvokohteita. Yksi on kuitenkin Lavian mielestä ylitse muiden ja nimenomaan historiallisesta vinkkelistä.

”Ruotsin suurlähetystöön tehtiin ikkunoita yli 200-vuotiaasta männystä. Oli jotenkin hienoa ajatella, että kyseinen puu aloitti kasvunsa jo Ruotsin vallan aikana ja pääsi taitavan puusepän käsien kautta takaisin silloisen emomaansa syliin.”