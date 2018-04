Paloturvakaappi voi antaa lisäaikaa vanhuksen pelastamiseen – ”Yhteiskunnallisestikin tärkeä kysymys”

Syynä on, että esineiden internetin IoT:n käyttö kasvaa ja monia järjestelmiä voidaan hallita yhden järjestelmän kautta.

Esimerkiksi Caverion on kehittänyt yhdessä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa siirrettävän, komeronkokoisen huoneistosammutuslaitteen Tampereen kaupungin kotipalvelun tueksi. Laitteisto rajaa ja sammuttaa mahdollisen tulipalon sekä antaa lisäaikaa asukkaan pelastamiseen. Samalla se rajoittaa merkittävästi myös omaisuusvahinkoja.

Maaningan opit

Kehitystyötä varten on tutkittu tarkkaan esimerkiksi Maaningalla vuonna 1999 tapahtunut vanhusten palvelutalon palo, jossa menehtyi viisi talon asukasta.

Pelastusalan ammattilaisten mukaan palavasta huoneesta on poistuttava viimeistään 2–3 minuutin kuluttua palon havaitsemisesta.

”Yhteiskunnallisestikin tärkeä kysymys on se, pystyykö ihminen toimimaan ja liikkumaan tulipalon sattuessa. Asiassa on kyse myös taloyhtiötason riskienhallinnasta. Esimerkiksi monella vanhuksella voi olla öisin vahva lääkitys, joka heikentää toimintakykyä merkittävästi entisestään”, Caverionin liiketoimintajohtaja Jukka Suoja kertoo.

Etävalvontaa 24/7

Huoneistokohtaisella sammutuslaitteistoilla voidaan suojata yksittäiset huoneistot tarpeen mukaan eikä järjestelmä edellytä koko kiinteistöön asennettavaa järjestelmää.

Laitteisto täyttää asuntosprinkleristandardin SFS luokan 2 vaatimukset, ja se on viranomaisten hyväksymä kaluste, joka voidaan asentaa ilman rakennuslupaa minne tahansa huoneistoon ja siirtää edelleen toiseen huoneistoon.

Suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti laitteen toimintavarmuus ja etävalvonta. Hälytys ohjataan joko ympärivuorokautisesti päivystävään valvomoon tai pelastuslaitokselle.

Laitteisto reagoi korkeaan lämpötilaan ja sprinklerisuutin laukeaa, kun ympäristön lämpötila saavuttaa suuttimen laukeamislämpötilan, joka on 68 C. Sen vesilähteenä käytetään vesijohtoverkosta täytettävää 300–400 litran säiliötä. Vesisäiliö täyttyy automaattisesti, kun vesi alkaa vähentyä. Laitteen toiminta-aika on noin 30 minuuttia.

Yhdestä suuttimesta saadaan noin 40–60 litraa vettä minuutissa. Vesimäärä vaihtelee tilan koon mukaan. Sprinkleristä sinkoaa suuria vesipisaroita, sillä tutkimusten mukaan iso pisara on riittävän painava ja se menee palokohteeseen saakka. Pisara on todettu sammutuskaappikäytössä tehokkaammaksi kuin vesisumu, joka leikkaa tehokkaasti korkeita lämpötiloja.

Esimerkiksi Tampereella kotihoito vastaa laitteen hankintakustannuksista.

Koko huoneistoa suojaavan laitteen hankintakustannus on noin 5 000–7 000 euroa. Esimerkiksi noin 40 neliömetrin asuntoon tarvitaan asunnon pohjasta riippuen 3–5 suutinta.