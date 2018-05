Paukkua pännii rakennusalan ammattijargon -”Slangi ei välttämättä avaudu kaikille edes alan sisällä”

Big Room -koordinoinnista ja valmennuksista vastaava projektipäällikkö Sari Paukku avasi Rakennusneuvos Paukku -nimeä kantavan videoblogin YouTubeen tammikuussa. Suosio on lyönyt hänet täysin ällikällä.

Järvenpäässä asuvan rakennusinsinöörin kansantajuiset pohdinnat rakennusalan arkisista murheista ja etenkin vaikeaselkoisesta ammattijargonista ovat keränneet parhaimmillaan yli tuhat katselukertaa, ja toistoaikaakin on kertynyt yli 11000 minuuttia.

Käytännössä Paukun tarinoita on tuijotettu kotona, mökillä tai työpaikoilla jo noin 180 tuntia. Talven ja kevään aikana on käyty läpi muun muassa pitkäpiimäisten palavereiden parantamista, viestinnän ja yhteistyön vaikeuksia, laatujärjestelmiä, rakentamisen pykäläviidakkoa sekä suunnittelun sujuvuutta.

”Suosio on ollut yllätys ja palaute todella positiivista. Videot tulevat nopeasti puheeksi myös asiakastapaamisissa, joten tälle näyttää olleen ihan aitoa tilausta. Ja kotonakin helpottaa, kun voin purkaa työmurheitani päivän päätteeksi puolison sijaan videokameralle”, Sari Paukku kertoo nauraen.

Idea liikkeelle omasta ammatista

Idea videoblogista oli lähtenyt itämään viime vuoden lopulla, kun Paukku oli saanut illanistujaisissa selittää tuttavilleen moneen kertaan omaa eriskummallista ammattinimikettään.

Kotiin päästyään hän oli alkanut pohdiskella, että rakennusalalla oli paljon muutakin termistöä, ammattijargonia ja myös toimintatapoja, jotka kaipaisivat parempaa avaamista. Some-aktiivisuuteen oli toisaalta kannustettu myös työnantajan puolelta.

”Meille on käynyt vähän kuin it-ammattilaisille vuosituhannen vaihteessa. Puhumme kieltä, jota oletamme kaikkien muidenkin ymmärtävän. Kaikkein pahinta tietysti on, ettei tuo ammattislangi välttämättä avaudu kaikille edes alan sisällä. He vain eivät kehtaa paljastaa sitä”, Paukku toteaa.

Tavoitteena alan keskustelufoorumi

Ensimmäinen video tuupattiin YouTubeen tammikuussa. Vappuun mennessä vlogeja on kertynyt jo pitkälti toistakymmentä. Uusia syntyy parin kolmen viikon välein ja sopivien aiheiden osuessa kohdalle useamminkin.

Rakennusneuvos Paukku Granlund Consultingin Big Room -koordinaattorin ja projektipäällikön Sari Paukun YouTube-kanava

Omatekoisissa videoblogeissa nostetaan esiin toimialan arkisia johtamis-, viestintä-, suunnittelu- ja teknologiaongelmia.

Tammikuussa alkaneet ja muutaman viikon välein ilmestyvät videoblogit ovat keränneet parhaimmillaan yli tuhat katselukertaa.

Tavoitteena on rakentaa YouTube-kanavasta toimialan keskustelufoorumi, jossa ovat äänessä alan asiantuntijat ja päättäjät.

Rakennusneuvos Paukku -kanavan osoite on: https://www.youtube.com/channel/UCCgp4kVmqn2UzMaatA5FT2g

Rakennusneuvos Paukku kuuluu olleen nimenä helppo valinta, sillä se on suoraa lainaa taannoisesta Hyvät herrat -sarjasta, jossa kauppaneuvos Paukku saunotti bisnes- ja poliitikkokavereitaan.

”Samaan tähtään vähän itsekin. Tavoitteena on, että kanavalla olisivat jatkossa äänessä muutkin alan ammattilaiset ja päättäjät. Näin saataisiin viritettyä laajempaa keskustelua ajankohtaisista aiheista.”

Valituksen sijaan myös vastauksia

Vaikka videoblogit on tehty tietoisesti hieman pilke silmäkulmassa, niiden taustalla on aito halu nostaa esiin parannuskohteita. Ja mikä tärkeintä, esittää niihin myös konkreettisia ratkaisuja.

Kaiken lisäksi Sari Paukku tietää mistä puhuu, sillä kymmenvuotiseen työuraan kuuluu niin sateisia uudistyömaita kuin siistimpää toimistotyötä suunnittelijana ja laatuinsinöörinä. Vuoteen 2013 saakka hän oli työnjohtajana kerrostalotyömailla.

”Jos videot herättävät alan ihmiset muuttamaan omia työskentelytapojaan, parantamaan keskinäistä yhteistyötään ja sitä kautta laatua, niin silloin on otettu jo monta askelta eteenpäin.”

Paukun videoblogit kestävät 5–10 minuuttia. Tulevia aiheita järvenpääläinen amk-insinööri ei lähde vielä tarkemmin listaamaan, sillä mielenkiintoisia teemoja tulee vastaan harva se päivä.

Ja kun inspiraatio iskee, laaditaan lyhyt lunttilappu avainasioista, vedetään yksi treenikerta ja asetutaan kameran eteen.