Vantaan Tikkurilan 400 asunnon hanke nytkähtää toteutukseen

Kiinteistösijoittaja NREP rakennuttaa Vantaan Tikkurilan keskustaan noin 400 uutta vapaarahoitteista vuokra- ja omistusasuntoa. Asunnot rakentaa SRV, ja ensimmäiset asunnot valmistuvat vuonna 2022.

Asunnot rakennetaan Tikkurilan ydinkeskustaan, Asematien ja Unikkotien väliin. Mittavan hankkeen kehitys aloitettiin yhdessä Vantaan Seurakuntayhtymän ja Vantaan kaupungin kanssa vuoden 2015 lopussa, ja alueen asemakaavan kehitys on nyt valmis. SRV vastaa hankkeen toteutuksesta, ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2019.

Asuntohankkeella NREP jatkaa kehitystyötään Tikkurilassa, jossa yhtiö entuudestaan omistaa lähes 10 000 neliömetrin asema- ja ostoskeskus Dixin. SRV toteuttaa Autotalon kortteliin yli 400 kerrostaloasuntoa, joista pääosa on jo valmistunut, ja 44 asuntoa on vielä rakenteilla. Lisäksi SRV rakentaa Tikkurilassa 100 asuntoa Hernetielle.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saatuamme merkittävän hankkeen kehitysvaiheen päätökseen ja aloittaessamme vihdoin sen toteutuksen. Kohde sijaitsee erinomaisella paikalla Tikkurilan keskustassa, ja uskommekin, että asunnoilla tulee olemaan vahva kysyntä”, kertoo NREP:n Jani Nokkanen tiedotteessa.

”Tämä hanke istuu erinomaisesti SRV:n strategiaan”, sanoo asunnoista ja alueyksiköstä vastaava johtaja Antero Nuutinen SRV:ltä.

NREP omistaa tontille valmistuvat vuokra-asunnot, ja omistusasunnot toteutetaan NREP:n ja SRV:n yhteisenä hankkeena. Asuntojen lisäksi kiinteistön kivijalkaan rakennetaan liiketiloja.

Vuonna 2005 perustettu NREP on Pohjoismaiden johtavia kiinteistösijoittajia ja -kehittäjiä. Yhtiö on investoinut yli 220 kohteeseen, joista yli puolet se on myynyt eteenpäin. Tällä hetkellä NREP hallinnoi neljän miljardin euron varallisuutta.