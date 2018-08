Helsingin Jakomäkeen rakennetaan uusi palvelukeskittymä

Jakomäkeen Koillis-Helsinkiin rakennetaan uusi monitoimikeskus ”Jakomäen sydän”. Kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeen syksyn ensimmäisessä kokouksessa.

Valtuusto keskusteli hankkeesta hillitysti ja vain vähän, mikä viittaa siihen, että hanketta pidetään eri puolueissa aika yksimielisesti hyvänä. Hanke myös hyväksyttiin valtuustossa ilman äänestystä.

Panostus nähtiin muun muassa oivana ehkäisykeinona segregaatioon eli alueiden eriarvoistumiseen, mikä on nähty ongelmana varsinkin Itä-Helsingissä.

Jakomäkeä on kehitetty viime vuosikymmenten aikana tietoisesti infrastruktuuriltaan aiempaa toimivammaksi asuinalueeksi. 1960-luvulla valmistuneessa lähiössä on muun muassa rakennettu kokonaisia taloja uusiksi, minkä on todettu parantaneen ihmisten asumisviihtyvyyttä.

Jakomäen sydän -palvelurakennukseen sijoittuvat koulu, päiväkoti, nuorisotalo, leikkipuisto sekä alueella toimivat kansalaisjärjestöt.

Talosta tulee noin 11 000 neliömetrin suuruinen. Investoinnin rakennuskustannuksiksi arvioidaan vuoden 2018 kustannustasossa noin 37 miljoonaa euroa.