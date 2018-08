Rakennuslehti hakee uutta toimitusjohtajaa

Veijo Käyhty on työskennellyt Rakennuslehdessä vuodesta 2005 lähtien ensin päätoimittajana, myöhemmin päätoimittaja-toimitusjohtajana ja viime vuoden elokuusta lähtien osa-aikaisena toimitusjohtajana.

Hän jättää seuraajalleen erinomaisessa kunnossa olevan yhtiön. Sanoma Tekniikkajulkaisujen liikevaihtoa ja tulosta on siivittänyt viime vuosina rakentamisen kova buumi. Tämä on myös antanut mahdollisuuden kehittää yhtiötä ja investoida uuteen, mikä nykyisessä medialiiketoiminnassa ei aina ole itsestään selvää. Toiminnalle ja kehittämiselle on ollut omistajien vahva tuki.

”Rakennusalan johtavan lehden pitää näyttää tietä myös median murroksessa. Kohdistetut korkealaatuiset asiantuntijasisällöt voivat olla yksi merkittävä sisältöalue tulevaisuudessa. Se vaatii ennakkoluulotonta yhteistyötä alan toimijoiden kesken.”

Lukijat lukevat tulevaisuudessa sisältöjä entistä enemmän digitaalisissa kanavissa, mutta se ei muuta sisällön laadun vaadetta. Käyhty korostaa, että Rakennuslehden pitää vastata tulevaisuudessakin lukijoiden odotuksiin ensisijaisesti merkityksellisellä sisällöllä. Kaiken perusta on tarjota ammattilaisille hyödyllistä asiantuntija- ja uutisaineistoa.

”Toinen tärkeä seikka on, että Rakennuslehti löytää vakiopaikan kiristyvässä kilpailussa ihmisten ajankäytössä. Uskon vahvasti, että viikon tärkeimmillä uutisilla ja aiheilla on tulevaisuudessakin vahva kysyntä ja niistä ollaan valmiita maksamaan myös digitaalisessa ympäristössä.”

Huippujen etsijä

Käyhty aloitti Sanomilla vuonna 1977 Sanomien toimittajakoulun 8. kurssilla. Kurssin jälkeen ensimmäinen työpaikka löytyi Helsingin Sanomista vuonna 1979.

”Kyllä se oli juhlallinen tilanne, kun tein ensimmäisen työsopimuksen. Tuolloin käytiin läpi myös lehden linja, jotta ymmärsi mihin on tulossa.”

Sen jälkeen vuosiin on mahtunut lukuisia lehtiä ja toimintoja, joita hän on vetänyt. Luottamusta ja vastuuta on riittänyt monissa rooleissa. Käyhtylle ominaisesti hän ei menneitä vuosia pohtiessaan puhu itsestään tai saavutuksistaan, vaan korostaa nytkin yhteistyötä ja kaikkien työntekijöiden panosta.

”Olen onnistunut rekrytoimaan omiin työyhteisöihin alan huippuammattilaisia, jotka monet ovat sittemmin siirtyneet esimerkiksi päätoimittajiksi. Rekrytoinneissa pitää luottaa faktoihin, mutta oma tunne henkilön sopivuudesta on kuitenkin keskeinen.”

Todellinen näköalapaikka

Pisimmän yhtäjaksoisen osuuden Veijo Käyhty on tehnyt Rakennuslehdessä, yhteensä 12 vuotta. Päätoimittajan ja toimitusjohtajan roolit ovat tarjonneet erinomaisen näköalapaikan rakentamiseen ja rakentamisen toimijoiden tarkkailuun.

Kaikkina vuosina esimerkiksi laatukeskustelu on pysynyt pinnalla. Käyhty korostaa tässäkin ammattiylpeyttä, jota kaikkien tekijöiden pitäisi tuntea kaikessa tekemisessään. Toki esimerkiksi prosesseissakin on kehitettävää.

”Koko rakentamisen ketju on muuttunut entistä pirstaleisemmaksi alihankintoineen. Aiheellinen kysymys on, onko se nostanut rakentamisen hintaa ja parantanut laatua? ”

Jotta tulevaisuus ja kehitys varmistettaisiin, Käyhty kantaa huolta alan vetovoimasta. Hän pitää erityisen tärkeänä, että nuoret kyvyt saataisiin nykyistä enemmän innostumaan rakennusalasta.

”Esimerkiksi ammattikorkeaan saadaan kyllä riittävästi tulijoita, mutta ulostulevia on liian vähän. Onko opetuksessa parantamisen varaa vai onko järjestelmässä valuvika?”

Toinen merkittävä asia alalle on innovaatioilmapiiri, jota ei saisi heikentää liialla sääntelyllä.

”Pitäisi hyväksyä positiivinen pelle peloton -asenne. Rakennusala tarvitsee selvästi lisää rohkeita innovaatioavauksia.”

Käyhty pitää myös tärkeänä rakennusalan laajan yritysverkoston säilymistä.

”Olen ollut etuoikeutettu rakennusalan näköalapaikalla. Sen lisäksi, että olen työskennellyt huippuasiantuntevan toimituksen kanssa, olen kiertänyt paljon maakunnissa ja nähnyt, että siellä on todella hienoja ja menestyneitä pk-yrityksiä. Mutta avainkysymys on, mistä löytyvät jatkajat näille hienoille, yleensä perheyrityksille?”

Luvassa rentoa joutenoloa

Rakennuslehti on Käyhtyn kaudella vahvistanut asemaansa alan koulutettujen ammattilaisten tärkeimpänä mediana. Tästä osoituksena on esimerkiksi lukijatutkimusten erinomaiset arvosanat. Keskeinen asema synnyttää toisinaan myös suuria tunteita lehden ympärillä.

”Kritiikkiäkin on tullut ja varmasti myös perustellusti. Arvostan sitä, mutta se ei ole vaikuttanut kielteisesti työhöni. Jokaisella päätoimittajalla on palautemuistoja, joita ei halua julkisesti puida. On uskallettava katsoa myös peiliin ja myöntää, jos on epäonnistunut. Sitten vain uusiin taistoihin.”

Syksyn jälkeen Rakennuslehden taistot jäävät seuraajille, ja Käyhtyllä on luvassa ”rentoa joutenoloa mukavassa seurassa sekä sopivassa määrin harrastuksia”.

”Kyllähän aikatauluajatteluun tulee suuri muutos.”

Rakentamista hän aikoo seurata tiiviisti jatkossakin.

”Rakentaminen on mielenkiintoinen ala. Toki kiinnostaisi, jos voisi olla jatkossakin vaikuttamassa ja jos voisi aidosti vaikuttaa tärkeisiin asioihin. Toisaalla perheyhtiön, Suomen Fysiogeriatrian, hallituksen puheenjohtajuus pitää kiinni vähän erilaisessa toimialassa.”

Lisätietoja Sanoma Tekniikkajulkaisujen toimistusjohtajan tehtävästä ja hakukaaveke löytyvät täältä.