Recticel Insulation hamuaa kunnon jalansijaa pohjoismaisilla eristemarkkinoilla – tehdas Mäntsälään

”Halusimme tehtaan maahan, joka on Euroopan unionin jäsen. Suomi valikoitui maaksi, koska sillä on keskeinen sijainti, josta on helppo toimia Ruotsissa, Norjassa, Baltian maissa ja Venäjällä. Suomi on turvallinen maa ulkomaisille investoinneille”, eristemateriaalien johtaja Ralf Becker sanoo tiedotustilaisuudessa Finnbuild-messuilla.

”Jokainen pohjoismaa on liian pieni tekemään yksinään tehdasta kannattavaksi. Mutta ryhmänä niistä tulee hyvin kiinnostava markkina-alue.”

Kyseessä on noin 25 miljoonan euron investointi. Tuotantokapasiteetti on alkuun 500 000 kuutiota eristettä, mutta Beckerin mukaan sitä on mahdollista nostaa reilustikin.

Polyuretaanieristeet eivät ole vielä kovin laajasti käytössä Suomessa, jossa rakennukset eristetään yleisimmin muun muassa mineraalivillalla ja EPS:llä.

Recticel Insulationilla on tehtaita Belgian lisäksi Ranskassa, Englannissa ja Sloveniassa. Aiemmin yritys on tuonut eristeitä Suomeen Belgiasta, mutta laajempaan kauppaan etäisyys on Beckerin mukaan liian pitkä ja tulee liian kalliiksi.

”Suomen-kauppamme ei ole tähän asti ollut suurta, joten Finnbuild on meille tärkeä paikka näkyä ja luoda asiakassuhteita. Emme ole ennen näille messuille osallistuneet”, Becker kertoo.

Recticel Insulation osa polyuretaaniliuosvalmistaja Recticel-konsernia, jolla on noin 7 925 työntekijää 28 maassa.Se toimii huonekalu-, autoteollisuus- ja rakennusteollisuudessa.

Laajentuminen Pohjoismaiden markkinoille on osa konsernin kasvustrategiaa.