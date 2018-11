WSP Finlandin uuden toimitusjohtajan haku kesti lähes puoli vuotta

Harri Yli-Villamo on nimitetty WSP:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta 2019.

Hautalan lähdön jälkeen WSP:n hallituksen puheenjohtaja Magnus Meyer on hoitanut vt:nä toimitusjohtajan tehtävää ja Mika Valkonen on toiminut operatiivisena johtajana.

Yli-Villamo, DI, M.S.C.E., eMBA tulee WSP:hen VR Tracki:stä, missä hän on toiminut konsultoinnin liiketoimintajohtajana. Tätä ennen hän on työskennellyt Liikennevirastossa rakennuttamisjohtajana.

”Viime vuosien aikana WSP Finland oy on hyvin menestyksellisesti kasvattanut sekä kyvykkyyttään että kokoaan. Henkilöstön määrä on kaksinkertaistunut ja on nyt 650. WSP Finland oy on yksi johtavista suunnittelutoimistoista useassa segmentissä Suomen markkinoilla. Yli-Villamon kokemus liiketoiminnan kasvattamisesta sekä Suomessa että ulkomailla antaa erinomaisen pohjan WSP Finland oy:n tulevalle kehitykselle”, Meyer sanoo.