Valvoja on huolissaan rakennustyömaiden kokemattomista mestareista – ”Alalla on todella nuoria mestareita, joilta puuttuu kokemus”

Valvoja Ari Tallberg johdattaa betonielementtien labyrintissä Espoon Niittykummussa.

Harmaissa seinissä näkyy valumajälkiä, lattialla vesilammikoita. Tuuli rapisuttaa ikkunoiden suojana olevia muoveja. Hissikuilun turvaesteiden alla on kymmenien metrien pudotus tyhjyyteen. On kuin olisi hylätyssä kummitustalossa.

Todellisuudessa se on yksi kolmesta rakenteilla olevasta kerrostalosta ja vasta alkutekijöissään. Sen on tarkoitus valmistua vuoden päästä, ja betoni ehtii vielä kuivua.

”Ensi kuussa tulee vesikatto, ja mökistä saadaan vedenpitävä”, Tallberg sanoo.

”Nuoret elävät päivä kerrallaan”

Rakentamisen laatua ruoditaan jatkuvasti julkisuudessa. Yksittäisiä esimerkkejä ongelmista ei tarvitse hakea kaukaa menneisyydestä.

Ari Tallberg Työskennellyt valvojana toistakymmentä vuotta.

Oli ennen valvojaksi ryhtymistä viisitoista vuotta vastaavana mestarina.

Koulutukseltaan rakennusmestari ja insinööri.

Jätkäsaareen rakenteilla olevista puukerrostaloista paljastui homeongelma viime vuonna ennen kuin talot ehtivät edes valmistua. Homehtuneen Wood Cityn suunnittelussa tehtiin iso virhe.

Vakavia rakennusvirheitä on ollut saman kaupunginosan muissakin taloissa. Uudetkaan talot eivät siis ole turvassa kosteusongelmilta.

Mitä rakentamisen laadusta ajattelee kokenut valvoja? Tallbergin mielestä laatu ei ole kovin korkeatasoista. Tämä näkyy valvojan kasvaneessa työmäärässä ja lisääntyneinä huomautuksina.

”Yksi syy on se, että meillä lopetettiin rakennusmestareiden koulutus vuosiksi. Nyt rakennusalalla on todella nuoria, alta kolmekymppisiä vastaavia mestareita, joilta puuttuu kokemus.”

Ari Tallbergin mukaan sitoutuminen työhön on heikentynyt ja aliurakoitsijoiden yleistyminen hankaloittanut laadunvalvontaa. Esimerkiksi Niittykummun työmaalle on rekisteröity vajaat 700 työntekijää, joista lähes 500 on eri aliurakoitsijoiden palveluksessa.

”Työhön on vaikea sitoutua, kun ei tiedä, onko huomenna töitä. Nuoret elävät päivä kerrallaan tässä hetkessä. Aliurakoitsijoiden käyttäminen vaatii tavallista enemmän oman työn valvontaa, mutta sitä ei ole. Eikä enää ei olla ylpeitä omasta tekemisestä. Ei ole ammattiylpeyttä.”

Virheisiin johtaa myös kansallisuuksien kirjo työmailla yhteisen kielen puuttumisen ja kulttuuristen erojen takia, Tallberg sanoo.

”Kun on vielä noususuhdanne, kaikilla on pulaa tekijöistä. Kukaan ei oikein ehdi tarkistaa, mitä tekijöitä työmailla on, ja kielimuurin takia heidän kanssaan on vaikea kommunikoida.”

Selvien asioiden kertaus turhauttaa

Rakennuttajan etua ajavan valvojan tehtävänä on varmistaa, että toteutus rakennustyömaalla vastaa suunnitelmia ja työnjälki on laadukasta. Jos valvoja huomaa virheitä, hän huomauttaa niistä ensin suullisesti, sitten kirjallisesti.

”Keskustelen asiasta vastaavan mestarin kanssa. Jos virhettä ei ole korjattu seuraavaan tarkastuskäyntiin mennessä, lähetän asiasta sähköpostia laajemmalla jakelulla.”

Valvoja dokumentoi havaintonsa valokuvaamalla, ja tarvittavat näytteenotot esimerkiksi vedeneristeestä hän tilaa ulkopuoliselta asiantuntijalta.

Jokaista työvaihetta on mahdotonta valvoa. Jos valvojalla olisi vastuu kaikesta, jokaisen työntekijän selän takana pitäisi olla koko ajan yksi valvoja, Tallberg sanoo.

Käytännössä hän tekee pistokokeen omaisia tarkastuksia. Kostuneiden rakenteiden sulkeminen liian aikaisin on kriittisimpiä työvaiheita, samoin kylpyhuoneiden vedeneristäminen ja ilmanvaihtokanavien suojaus.

”Virheiden korjaaminen myöhemmin on työlästä, ja ne vaikuttavat monen elämään. Asunnossa pitää olla turvallista ja terveellistä asua.”

Turhauttavinta valvojan mielestä on tarve kerrata päivän selviä asioita, kuten esimerkiksi sitä, että rakenteiden kuivuus pitää varmistaa.

Suurin osa ajasta työmaalla

Työajastaan 70 prosenttia Tallberg pyrkii viettämään työmaalla ja 30 prosenttia toimistossa kirjoittamassa raportteja.

”Valvoja valvoo ennen kaikkea työsuoritusta eikä papereita. Kun tulee uusi urakka, tutustun erilaisiin urakoitsijan ja suunnittelijoiden laatimiin suunnitelmiin.”

Yhden työmaan valvonta on pitkä projekti. Se alkaa, kun sopimus kohteen toteuttamisesta on allekirjoitettu, ja kestää puolestatoista vuodesta kahteen vuoteen. Yhdessä kohteessa Tallberg kiertää yleensä pari kolme tuntia kerrallaan.

Hän joutuu huomauttamaan tyypillisesti varsin yksinkertaisista asioista: rakennusmateriaalien ja valmiiden töiden huolimattomasta suojauksesta sekä työmaan puutteellisesta lämmityksestä.

”Työmaan pitää olla tarpeeksi lämmin, jotta siellä voi esimerkiksi maalata seiniä. Lisäksi on tärkeää, että valmis työ suojataan hyvin, ettei sitä kolhita eikä rikota ennen luovutusta.”

Kaksi muuta Niittykummun työmaalla rakenteilla olevaa kerrostaloa on ”kummitustaloa” pidemmällä. Ensimmäinen valmistuu vuoden loppuun mennessä, seuraava juhannukseksi.

Kaikkiaan Tallbergilla on valvottavanaan yhdeksän rakennustyömaata pääkaupunkiseudulla.

Suurin osa kohteista on valvojan sanojen mukaan ”rankemman luokan peruskorjauksia” eli kohteita, joissa vanha asuintalo tai muu rakennus on pantu matalaksi ja uutta pystytetään tilalle. Esimerkiksi Niittykummussa kerrostalot nousevat puretun ostoskeskuksen tilalle.

Virhe on löytynyt. Valvojan sormi osoittaa tekeillä olevan kylpyhuoneen nurkkaan. Laattojen väliin on jätetty liian vähän tilaa saumaukselle. Valvoja antaa suullisen huomautuksen laatoittajalle, joka näyttää äimistyneeltä.

Tallbergin mukaan valvojaan suhtaudutaan työmailla asiallisesti. Hän ei koe, että häntä pelättäisiin. Vain harvoin tulee erimielisyyksiä.

”Eihän Suomessa kiitetä”

Onko valvojaa koskaan yritetty lahjoa? ”Ei. Hämmästyisin, jos joku yrittäisi.”

Suurempana ongelmana hän pitää työmaavarkauksia. Hävikki on kuulemma sitä pienempi, mitä myöhemmin materiaalit tulevat työmaalle.

”Sen kun tietäisi, mihin esimerkiksi kylpyhuonelaatat katoavat.”

Pahin Tallbergin mieleen jäänyt moka on likainen: viemäri oli jäänyt putkimieheltä kytkemättä.

”Kun vessanpönttö vedettiin, tavara meni väärään suuntaan: levisi alakaton päälle ja valui seiniä pitkin alas. Onneksi kohdetta ei ollut luovutettu ja vessaa vasta koekäytettiin.”

Vapun jälkeen työmaalta löytyi väsynyt yllätys. ”Yhdessä asunnossa nukkui teekkari tupsulakissa. Hän sanoi, ettei muista, missä asuu. Tarjosin sitten kahvia ja vissyä työmaakopissa.”

Suurin palkinto valvojalle on se, kun enää takuutarkastuksessa ei löydy virheitä eikä asukkailta tule reklamaatioita.

”Kun kukaan ei avaa suutaan, tietää, että asiat on tehty oikein. Eihän Suomessa kiitetä.”