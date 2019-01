Onko tämä hintaennätys Helsingin Kalliossa? 1800-luvun taloon tehtiin hurja muodonmuutos ja kalleimmalle asunnolle lätkäistiin neliöhinnaksi 12900 euroa

Viisikerroksisen kivitalon sisällä on käytännössä kaikki pantu uusiksi. Pastellisävyin viimeistellyssä rappukäytävässä tulee vastaan rakennusmiehiä, jotka vielä kunnostavat paikkoja. Talon hissi hohtaa uutuuttaan.

Rappukäytävässä kävellessä ei uskoisi, että kyse on yhdestä Kallion vanhimmista taloista. Nyt tämä on myös yksi Kallion kalleimmista.

Vuonna 1894 osoitteeseen Toinen linja 3 valmistunut talo on kokenut julkisivua lukuun ottamatta täyden muodonmuutoksen. Alunperin Arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelin suunnittelema talo toimi Helsingin Pantti oy:n Kallion sivuliikkeenä.

Nyt entiseen panttikonttoriin on rakennettu 32 asuntoa, joiden neliöhinta nousee jopa 12 900 euroon. Osa asunnoista on juuri tullut ennakkomarkkinointiin.

Kiinteistönvälittäjä Virpi Romu Bo lkv:stä astelee sisään asuntoon, jonka myyntihinta on 1 242 300 euroa.

Myynti-ilmoituksen mukaan asunnossa on 3–5 huonetta, avokeittiö sekä saunaosasto. Se on talon suurin. Siinä on yhteensä 123 neliötä eli neliöhinnaksi tulee 10 100 euroa.

Huoneisto ei ole aivan perinteisemmästä päästä, sillä huonekorkeutta on niin monta metriä, että käytännössä asunto on rakennettu kahteen kerrokseen. Se on siis yhdenlainen versio loft-asunnosta.

Huoneisto on läpitalon. Pihan puolella on myös parveke.

Kuka ostaa Kalliosta asunnon, jonka hinta on 1,2 miljoonaa euroa?

Virpi Romun mukaan asunto sopii ”kaupunkilaiselle lapsiperheelle”.

Romu muistuttaa, että Kalliossa on paljon pieniä asuntoja, joten perheiden voi olla vaikea löytää sopivan kokoista kotia.

”Myös esimerkiksi Espoosta tulee paljon perheitä, jotka ovat myyneet rivi- tai omakotitalonsa ja haluavat ratikkakeskustaan”, Romu sanoo.

Toiselle linjalle Hakaniemen kupeeseen valmistuneet asunnot ovat kuitenkin aivan poikkeuksellisen kalliita. Helsingissä kaikkien vanhojen kerrostalojen keskineliöhinta oli tuoreimman eli marraskuun tilastojen mukaan 4 590 euroa.

Asuntojen hintatiedot.fi -palvelun mukaan Kalliossa on viime aikoina maksettu yli sadan neliön perheasunnoista 4 600–6 800 euroa neliö.

Kun siis Toisella linjalla on myynnissä 47,5 neliön kaksio hintaan 612 750 euroa eli 12 900 euroa, se on hyvin kallis asunto.

Ylimmän kerroksen ullakkohuoneistossa on kattoikkunat ja pihan puolella parveke. Virpi Romun mukaan asunnon korkea neliöhinta selittyy myös sillä, että se on kaksioksi varsin pieni. Pienissä kaksioissa neliöhinta on aina korkeampi kuin isoissa kaksioissa.

Ero alueen tyypillisiin hintoihin on kuitenkin niin iso, ettei asunnon ostaja ei voi ainakaan olettaa, että asunnon hinta kehittyisi samaa tahtia viereisten vanhojen asuntojen hintojen kanssa.

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee yksi yksiöistä. Käytännössä yksiö sijaitsee 1980-luvulla rakennetussa kolmikerroksisessa piharakennuksessa, joka on yhdistetty päätaloon.

Piharakennuksen alimmassa kerroksessa sijaitsevissa asunnoissa on oma pieni piha.

Parvekkeellisessa yksiössä on 36,5 neliötä ja sen velaton myyntihinta on 419 750 euroa eli 11 500 euroa neliö. Samanlaisia hintoja maksetaan lähinnä eteläisen Helsingin arvotaloissa.

”Kyllä, esimerkiksi Punavuoressa, Ullanlinnassa, Töölössä ja Kruununhaassa. Mutta ne ovat vanhoja taloja. Tämä on käytännössä ihan uusi”, Romu huomauttaa.

Vanhojen talojen saneeraaminen nykyaikaisiksi asunnoiksi on niin kallista, että se voi jopa ylittää uuden asunnon rakennuskustannukset. Siksi tällaisia käyttötarkoituksen muutoksia tehdään vain siellä, missä löytyy maksavia asiakkaita.

Virpi Romun arvio on, että Toisen linjan kalliit asunnot kiinnostavat pääasiassa neljää ostajaryhmää.

Kaupunkilaisten lapsiperheiden lisäksi kiinnostuneiden joukossa on viisikymppisiä pariskuntia, joiden lapset ovat muuttaneet pois kotoa sekä heitä, joilla on koti jossain toisessa kaupungissa ja jotka tarvitsevat Helsingistä esimerkiksi työn takia keskustakämpän muutamana päivänä viikossa.

”Lisäksi on hyvätuloisia nuoria, jotka haluavat asua siellä, missä on vilkasta elämää”, Romu sanoo.

Sitä vastoin asuntosijoittajia ei täällä ole kuulemma vielä näkynyt. Näillä hinnoilla vuokratuoton saaminen olisikin hankalaa.

Kova hinta ei ole vähentänyt kiinnostusta Toisella linjalla. Romu kertoo, että heti joulun jälkeen järjestettyyn ensimmäiseen näyttöön tuli 32 kiinnostunutta ostajakuntaa.

Hän uskoo, että asunnot on myyty loppukesään mennessä. Romu luottaa Hakaniemen vetovoimaan.

Hakaniemi onkin isossa murroksessa. Hämeentie menee remonttiin tänä vuonna, ja Hakaniemenrantaan on tulossa täydennysrakentamista.

Kruunuvuorensillatkin tuovat aikanaan Hakaniemeen. Ja jos pisararata joskus rakennetaan, yksi sen pysäkeistä tulee Hakaniemen torin alle, jossa on jo nyt metro.

Myös Toisella linjalla tapahtuu. Viereisessä korttelissa sijaitsevat Siltasaarenkadun vanhat virastotalot puretaan ja niiden tilalle tulee uudet toimisto- ja liiketilat.

Siitä Virpi Romu on hieman pahoillaan. Kiinteistönvälittäjä olisi toivonut, että hyvälle paikalle olisi rakennettu mieluummin asuntoja, joista Kalliossa on pulaa.