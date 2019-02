Uimahalli kuntoon betonin ehdoilla

Betoniset uima-altaat rapautuvat nopeasti, jos vedeneristeet pettävät. Jotta uudistettavasta rakenteesta saadaan mahdollisimman pitkäikäinen, tiiviyskokeiden jälkeen on maltettava odottaa lähes puoli vuotta. Töölön uimahalliremontissa tämä tosiasia on ollut yhtenä keskeisenä ohjenuorana aikataulua laadittaessa.

Lähes kymmentä uima- ja palloiluhallia Helsingissä hallinnoivan Urheiluhallit oy:n kiinteistöpäällikkö Jari Ormo sanoo oikein valitun epoksipinnoitteen olevan jokseenkin luotettava vaihtoehto, kun tavoitteena on saavuttaa uima-allasrakenteelle kymmenien vuosien huoltovapaa käyttöikä.

”Huonosti valittu tai toteutettu vedeneristys johtaa nopeisiin korjaustarpeisiin, vaikka olisikin käytetty vesitiivistä betonia. Siltikin 25–30 vuotta on realistinen elinkaari, jonka kylläkin voi tuplata oikein ajoitetulla laadukkaalla peruskorjauksella”, Ormo toteaa.

Töölön uimahalli, yksi omistajansa ”lippulaivahalleista”, on ohittanut tuon käyttöiän ajat sitten. Vuonna 1967 valmistunut halli käy vasta nyt ensimmäistä peruskorjausvaihettaan, vaikka sekä rakenteiden peruskorjaus että tekniikan uusiminen oli todettu Insinööritoimisto Lauri Mehto oy:n laatiman raportin mukaan kiireelliseksi jo yhdeksän vuotta sitten. Viive on sikäli ymmärrettävä, että nyt käynnissä oleva, vajaat kaksi vuotta kestävä peruskorjaus maksaa 11,5 miljoonaa euroa.

Töölön uimahallin peruskorjaus Tilaaja, käyttäjä ja päätoteuttaja: Urheiluhallit oy

Työmaan aikataulu: kesäkuu 2018 – joulukuu 2019

Kustannukset: 11,5 miljoonaa euroa

Rakennuttajakonsultti: Rakennuttamispalvelu Juha Vanhanen oy

Arkkitehti: Arkkitehtitoimisto Minkkinen oy

Rakennesuunnittelu: Insinööritoimisto Lauri Mehto oy

Lvi- ja vedenkäsittelyn suunnittelu: Granlund oy

”Työt olisivat maksaneet rakennusliikkeellä teetettyinä vielä 25 prosenttia enemmän. Olemme pysyneet laatimassamme budjetissa hyvin, kuten myös aikataulussa”, sanoo Urheiluhallit oy:n toimitusjohtaja Pekka Laitinen yhtenä perusteluna sille, että tilaaja päätti ryhtyä hallinsa peruskorjaustyömaan päätoteuttajaksi.

Altaat kuntoon maltilla

Työmaa käynnistyi viime kesänä ja valmistuu ensi vuodenvaihteeseen mennessä. Nyt on meneillään korjattujen ja uusittujen uima-altaiden valu- ja vedeneristysvaiheen yli neljä kuukautta kestävä odotteluvaihe. Sen jälkeen vesitiiviistä betonista valettujen altaiden pitäisi olla vesitiiviyskokeiden jäljiltä kuivat.

”Tässä asiassa ei voi oikoa. Ryhdymme vedeneristykseen vasta, kun kosteusmittaustulokset osoittavat sen mahdolliseksi. Toisinkin toimimisesta on uimahallityömailta valitettavan paljon kokemuksia. Kun teemme itsellemme, ei tule houkutusta tehdä sutta”, sanoo työmaan vastaava mestari Pentti Lohi Urheiluhallit oy:stä.

Osa altaista on vaatinut vesisyvyyden lisäämistarpeen takia myös louhintaa. Tästä syystä paikallavalettavat seinärakenteet ja pohjalaatta piti uusia kokonaan. Muissa altaissa vanhat rakenteet on jätetty, tarkkaan ottaen kuitenkin niin, että pahiten höttöytynyt, keskimäärin 50 millimetrin paksuinen betonipinta on vesipiikattu pois ja korvattu vastaavan paksuisella ruiskubetonikerroksella.

Vesipiikkaus on työlästä ja kallista, mutta ainoana mielekkäänä menetelmänä pakollinen työvaihe silloin, kun lämpö, kosteus ja emäksiset olosuhteet ovat murentaneet betonin pintakerroksen pilalle.

”Onneksi myös betonin lisäaineet ovat kehittyneet, mikä tuo varmuutta allasrakenteiden korjauksiin. Käytämme ruiskubetonin seassa betonin halkeamat kapillaarisesti täyttävää lisäainetta, jollaisia on ollut markkinoilla Suomessa parinkymmenen vuoden ajan”, Lohi kertoo.

Tekniikka kerroksiin kaupunkikuvan takia

Niin talotekniikka kuin uimahallien allastekniikkakin on perusperiaatteiltaan muuttunut suhteellisen vähän sitten 1960-luvun – automaatiota ja sen suomia säätömahdollisuuksia lukuun ottamatta. Jari Ormo arvioi nyt päästävän noin 50 prosentin energiansäästöön verrattuna vanhaan, automaatiota hyödyntämättömään tekniikkaan.

”Näin on siitä huolimatta, että nyt esimerkiksi pukuhuoneiden ilmanvaihtoa tehostetaan”, Ormo sanoo.

Työmaan lvi-valvojana työskentelevä Pentti Pernu toteaa ilmamäärien kasvaneen lähes kolminkertaisiksi sitten Töölön urheiluhallin rakentamisajankohdan. Tämän seurauksena iv-koneita tarvitaan nyt kahdeksan aiempien neljän asemesta. Toisaalta niiden säädettävyys kunkin hetken tarpeen mukaiseksi johtaa siinä määrin parempaan energiataloudellisuuteen, että energiaa säästyy vanhaan tekniikkaan verrattuna.

”Vielä taloudellisemmaksi tämä hanke kääntyisi, jos voisimme hyödyntää uusina liikuntatiloina ne noin 200 neliömetriä, jotka nyt on varattava kerroksissa iv-koneille. Ymmärrämme kuitenkin kaupunkikuvan ja rakennussuojelun vaatimukset, joiden takia iv-koneita ei saa sijoittaa katolle”, Pekka Laitinen toteaa.

Töölön urheilutalo, joka koostuu nyt remontoitavasta uimahallista sekä palloiluhallista ja kuntosalista, on arkkitehti Einari Teräsvirran suunnittelema. Rakennus on edustava esimerkki 1960-luvun liikuntahallirakentamisesta sekä arkkitehtonisesti että teknisesti. Rakennuksen tekninen kunto on kosteudelle alttiita allasrakenteita lukuun ottamatta kohtuullisen hyvä.

”Remontti on kallis mutta välttämätön. Tällä toteutusmallilla, jossa toimimme itse päätoteuttajana, aiomme hoitaa muutkin välttämättömät korjaukset yhteensä kahdeksassa hallikiinteistössämme Helsingin seudulla”, toimitusjohtaja Pekka Laitinen sanoo.