Jätkäsaareen nousemassa lähes 40 metriä Clarionia korkeampi tornihotelli

Royal Center -monitoimikeskuksen 24 kerrosta korkeassa kylpylähotellissa on 300 huonetta.

Helsingin Jätkäsaareen saattaa lähivuosina kohota 24-kerroksinen kylpylähotelli, jäähallin ja yhdeksän tenniskentän tapahtuma-areena sekä kelluva meriuimala.

Suunnitteilla oleva hotelli voisi olla merenpinnasta mitattuna jopa 116 metriä korkea. Se olisi selvästi korkeampi kuin vuonna 2016 valmistunut Clarion, jonka korkeus on 78 metriä. Monitoimiareenaan suunniteltu tennistorni on melkein Clarion-hotellin korkuinen, lähes 72 metriä merenpinnasta.

Helsingin kaupunki on varannut Länsisatamankadun, Tyynenmerenkadun, Atlantinkadun ja Ahdinallas-merialueen rajaaman tontin massiivista hotelli- ja monitoimiareenakokonaisuutta suunnittelevalle Royal Areena oy:lle.

Tarkoituksena on kehittää Jätkäsaaren matkustajasataman aluetta. Helsingin kaupunki toivoo, että keskus parantaa Jätkäsaaren kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa.

Tontin kaavamuutos on parhaillaan nähtävillä, ja alueen esirakentaminen on käynnistynyt. Nykyisin tontilla on liikenne- ja pysäköintialuetta sekä matkustajasatamatoimintoja.

Royal Areenan toimitusjohtajan Kim Sussmannin mukaan Royal Center -kompleksin yksityiskohdat ovat auki juhannukseen asti. Ennen ensi viikkoa yritys ei kerro hankkeen aikataulusta, rakennuttajasta tai budjetista.

Kun Jätkäsaaren tontti varattiin vuonna 2017 Royal Areenalle, Sussmann arvioi Helsingin Uutisille hankkeen hinnaksi 110 miljoonaa euroa.

Sittemmin paikalle suunnitellun hotellin koko on kasvanut.

”Budjetti riippuu hotellikokonaisuuden toteutumasta. Alueen asemakaavan luonnoksessa hotellimme on piirretty 24-kerroksiseksi. Kokonaiskustannusarvioon vaikuttaa, missä koossa se toteutuu”, Sussmann sanoo.

Havainnekuvissa ja luonnoksissa Länsisataman kakkosterminaalin viereen suunnitellun tornihotellin kaikista 300 huoneesta on merinäköala. Monitoimiareenan palloiluareenalla voi pelata tennistä seitsemällä sisäkentällä ja kahdella ulkokentällä.

Urheiluareenalle mahtuu tapahtuman mukaan 3 500–5 000 kävijää.

Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi 750 autopaikan pysäköintitalo, ravintoloiden reunustama kaupunkibulevardi ja vesibussilaituri, joka on tarkoitus rakentaa Atlantinsillan eteläpuolelle, Melkinlaiturin varteen.

Luonnosten perusteella rakennusmateriaaleissa aiotaan suosia lasia, keraamista tiiltä ja alumiinia.

Rakennukset aiotaan sovittaa valmisteilla olevaan asemakaavaan. Pysäköintirakennuksen julkisivumateriaali poikkeaa kaavan vaatimasta punatiilestä, ja rakennuksen 28 metrin korkeus ylittää kaavan salliman 14 metrin korkeuden.

Kaupunkiympäristölautakunta saa asian pohdittavakseen ensi syksynä.

Suunnitelmista kertoi ensin Helsingin Uutiset.