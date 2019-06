Kalle Rasinmäestä yhdistyneen ÅF Pöyryn Suomen maajohtaja

Alkuvuodesta yhdistyneen suunnittelu- ja konsulttitoimisto ÅF Pöyryn Suomen maajohtajaksi on nimitetty Kalle Rasinmäki, joka johtaa myös yhtiön Prosessiteollisuus-divisioonan yksiköitä Suomessa ja Aasiassa.

Maajohtajan tehtävänä on yhdessä eri liiketoimintojen edustajista koostuvan maajohtoryhmän kanssa mahdollistaa ÅF Pöyryn liiketoimintastrategian toteuttaminen Suomessa. Rasinmäki on nimitetty myös Pöyry Finland Oy:n toimitusjohtajaksi.

”Suomi on henkilöstömäärältään ja liiketoiminnaltaan ÅF Pöyryn toiseksi suurin maa heti Ruotsin jälkeen, ja meillä on Suomessa lähes 2 000 työntekijää 22 paikkakunnalla. Meille on tärkeää toimia lähellä asiakkaitamme, jotka ÅF:n ja Pöyryn yhdistymisen myötä saavat entistä kattavamman palvelutarjonnan ja monipuolisempaa osaamista edistämään heidän kestävää liiketoimintaansa”, Kalle Rasinmäki sanoo tiedotteessa.

ÅF Pöyry tarjoaa Suomessa prosessiteollisuuteen, energiaan, infraan, vesihuoltoon ja ympäristöön liittyviä suunnittelu- ja konsultointipalveluja ja tuottaa asiakkailleen kestäviä ratkaisuja yhdistämällä maailmanluokan osaamisen ja viimeisimmät digitaaliset innovaatiot paikalliseen asiantuntemukseen. Yhtiön viidestä liiketoimintadivisioonasta neljä toimii Suomessa: Prosessiteollisuus-, Energia-, Infra- ja Liikkeenjohdon konsultointi -divisioonat.

Rasinmäki työskenteli Pöyryllä vuosina 2002–2011 paperiteollisuuden suunnittelu- ja projektinhallintatehtävissä ja toimi sen jälkeen mm. Plc Uutechnic Oyj:n toimitusjohtajana. Rasinmäki palasi Pöyrylle viiden vuoden tauon jälkeen vuonna 2016, minkä jälkeen hän on johtanut Pöyryn Teollisuus-liiketoimintaryhmän Suomen toimintoja. Rasinmäki on koulutukseltaan paperitekniikan diplomi-insinööri.