Puurakentajat Group kasvaa yritysostolla – Lahden Puurakentajista tehtiin kaupat

Massiivipuurakentamiseen erikoistunut Puurakentajat Group oy on tehnyt sopimuksen Lahden Puurakentajat oy:n koko osakekannan ostamisesta.

Toimitusjohtaja Mikko Leinon mukaan yrityskauppa vahvistaa Puurakentajien osaamista massiivipuurakentamisessa ja laajentaa yhtiön markkina-asemaa kasvavilla puutalomarkkinoilla.

Lahden Puurakentajat oy on vuonna 2017 perustettu puurakentamiseen erikoistunut rakennusliike, jonka erityisosaamista ovat CLT-tekniikalla rakennetut massiivipuutalot. Yhtiön liikevaihto on noin 1,0 miljoonaa euroa ja sillä on tällä hetkellä 14 työntekijää.

Yhtiöiden yhdistyessä joulukuussa 2020 Lahden Puurakentajan työntekijät siirtyvät konserniin kuuluvan Puurakentajat Pientalot oy:n palvelukseen. Kyseisen yhtiön osakkaiksi tulevat Lahden Puurakentajat oy:n perustaja ja nykyinen omistaja Vili Koskinen sekä Lahden Puurakentajien laadusta ja jälkimarkkinoinnista vastaava Tuukka Eskola. Koskisesta tulee samalla myös Puurakentajat Pientalot oy:n toimitusjohtaja.