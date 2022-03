Katso rakennusalan tärkeimmät vaikuttajat – ohjelmistoyhtiö listasi alan merkkihenkilöt

Listalle on valikoitunut henkilöitä monesta eri lähteestä. Mukana on alan näkyviä asiantuntijoita ja vaikuttajia, merkittävien rakennusalan yritysten ja rakennusalan teknologiayritysten avainhenkilöitä.

”Listauksen ajatuksena oli saada esille henkilöitä, joiden edesottamuksia rakennusalalla kannattaa seurata”, listan luoneen Builderheadin perustajiin kuuluva Julius Tuomikoski kertoo.

Tuomikoski huomauttaa, että kiinteistö- ja rakennusala sekä siihen liitännäiset toimialat työllistävät Suomessa lähes puoli miljoonaa ihmistä. Alalla on iso vaikutus maamme talouteen ja ihmisten arkeen.

”Listaus on herättänyt todella paljon mielenkiintoa, ja se on myös ylivoimaisesti suosituin blogimerkintämme. Tällainen listaaminenhan herättää paljon tunteita suuntaan ja toiseen, ja me saamme kuulla varsinkin, jos joku ehdottomasti pitäisi listalle lisätä.”

Listan sijoitukset herättävät myös kysymyksiä. Esimerkiksi Suomen suurimman rakennusyhtiön toimitusjohtaja Markku Moilanen on vasta sijalla 49.

”Lista ei ole varsinaisesti ranking-listaus, koska sellainen järjestys on lähes mahdotonta arvioida objektiivisesti. Kaikki listalla olevat ovat siis lähtökohtaisesti samalla viivalla.”

Naisten vähyys kertoo alan miesvaltaisuudesta.

”Varsinkin julkisuuteen näkyvissä rooleissa suuri osa on miehiä. On hienoa nähdä kuitenkin kasvava määrä naisia rakennusalan avaintehtävissä.”

Lista vaikutusvaltaisimmaksi henkilöksi on nostettu Firan Jussi Aho.

”Jussi on alalla arvostettu ja merkittävä vaikuttaja sekä RILin puheenjohtaja.”

