Mies luisteli pihakatua pitkin serkkunsa luokse – Espoon kadut osin kaoottisessa kunnossa

Espoon kadut ovat paikoitellen jäätyneet niin liukkaiksi, että niillä voi luistella. Tämän huomasi espoolainen Esa Tammilehto, joka viime lauantaina luisteli serkkunsa pihakatua pitkin Lähderannassa.

Idea pihakadun luistinradasta syntyi, kun Tammilehto oli viime lauantaina lähdössä kävelylle vaimonsa kanssa.

”Oli niin toivottoman liukasta, että nastoillakin suti. Vitsailtiin, että luistimilla pysyisi paremmin pystyssä”, hän sanoo.

Katujen kunnossapito on Espoon kaupungin katutuotantopäällikkö Simo Kestin mukaan ollut vaikeaa koko talven. Hän kertoo, että palautetta liukkaudesta on tullut niin paljon, että kaupungin asiakaspalvelu on hetkittäin tukkeutunut.

”Talvikunnossapidosta on tullut todella paljon enemmän palautetta kuin aikaisempina vuosina. Tämä talvi on ollut myös olosuhteiltaan ihan erilainen”, Kesti sanoo.

Sahaavat nollakellit kova haaste

Hän kertoo, että lämpötilan jatkuva sahaaminen nollan asteen molemmin puolin tekee katujen huollosta erityisen vaikeaa.

Hiekoitussepeliä on kulunut talven aikana niin paljon, että se on Kestin mukaan loppunut sepelin toimittajilta. Toistaiseksi sitä kuitenkin riittää kaupungin omiin tarpeisiin.

”Tämä on ollut todella rasittavaa kunnossapitäjillekin.”

Kesti arvelee, että teiden liukkaus tulee helpottamaan vasta, kun lämpötila jää pidemmäksi aikaa plussan puolelle. Tällöin sulamisvedet ehtivät valua pois kaduilta.

”Tilanne on tiedossa ympäri Espoota ja kalusto on liikkeellä sen mitä työaikalait sallivat. Teemme kaiken mahdollisen, jotta joka paikkaan kerettäisiin.”