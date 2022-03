S-ryhmä kehittää rautakauppaansa – ”Yritysmyynti ollut vahvalla kasvu-uralla”

”Prisma Rauta kattaa konseptina jatkossa niin rautakaupan suuryksikkömme, Prismojen rautakaupan osastot kuin joidenkin Prismojen yhteydessä sijaitsevat erilliset Prisma Rauta -myymälät. Samalla keskitämme rautakaupan verkkokaupan jatkossa Prisma.fi:hin – Prisman muun valikoiman kanssa samaan paikkaan”, S-ryhmän käyttötavarakaupan johtaja Virpi Viinikainen kertoo tiedotteessa.

Entisten Kodin Terra -myymälöiden osalta ensi vaiheessa muutos näkyy myymälöiden uutena nimenä. Kodin Terratkin ovat siis jatkossa Prisma Rautoja. Prisma Rauta -myymälöiden ilmettä ja valikoimaa kehitetään askel kerrallaan lähivuosina.

”Suuryksiköissämme on yritysmyynti ollut vahvalla kasvu-uralla viime vuosina. Haluamme jatkossa palvella sekä kuluttaja- että ammattiasiakkaitamme heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla kehittämällä palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa ja myös viestimällä entistä vahvemmin jo olemassa olevista palveluistamme. Yllättävän harva tietää esimerkiksi sitä, miten monessa Prismassa on tarjolla maalinsekoituspalvelu tai lainattava peräkärry rakennustarpeiden kuljetukseen.”

Viimeiset kaksi vuotta ovat tunnetusti olleet kotoilun aikaa, ja moni suomalainen on innostunut paitsi sisustamaan myös remontoimaan kotiaan tai pihaansa. Trendi on näkynyt vahvasti myös S-ryhmän rautakaupassa – erityisesti Prismassa. Moni Prisma on auki 24/7, joten Prismoista saa rautakauppatarvikkeita myös rautakauppojen normaalien aukioloaikojen ulkopuolella keskellä yötä.