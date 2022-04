Tilastokeskus tarkisti rakentamisen liikevaihtolukuja selvästi ylöspäin

Tilastokeskuksen mukaan rakennusyritysten työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi vuoden 2022 helmikuussa 14,9 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Vielä ennakkoluvuissa kasvuksi ilmoitettiin 12,3 prosenttia vuodessa. Myös tammikuun vuositason kasvulukemaa on korjattu hieman ylöspäin samaan 14,9 prosenttiin kuin helmikuunkin. Joulukuussa kasvua kertyi 12,3 prosenttia ja marraskuussa 12,0 prosenttia.

Rakentamisen toimialojen liikevaihdot kasvoivat melko tasaisesti helmikuussa. Talonrakentamisen työpäiväkorjattu liikevaihto kasvoi 13,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna, maa- ja vesirakentamisen liikevaihto 24,6 prosenttia ja erikoistuneen rakennustoiminnan liikevaihto 14,0 prosenttia.

Kustannusten nousu on ollut erittäin voimakasta viime aikoina, mikä on osaltaan pönkittänyt liikevaihdon kasvulukuja. Kuitenkin myös rakentamisen myynnin määrä, josta hintojen muutosten vaikutus on poistettu, kasvoi helmikuussa 10,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Talonrakentamisessa myynnin määrä kasvoi 9,4 prosenttia vuodessa ja erikoistuneen rakennustoiminnan myynnin määrä 10,0 prosenttia. Kustannusnousu on ollut rajuinta maa- ja vesirakentamisessa, mutta myös sen myynnin määrä kasvoi 14,1 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Rakentamisen lukemat kohenivat myös edelliseen kuukauteen verrattuna. Rakentamisen kausitasoitettu liikevaihto nousi helmikuussa 0,6 prosenttia tammikuuhun verrattuna, kun vielä ennakkotiedoissa sen ilmoitettiin laskeneen 0,1 prosenttia. Kausitasoitettu myynnin määrä kohosi helmikuussa 0,3 prosenttia tammikuuhun verrattuna.

Rakentamisen liikevaihtoindeksien laskenta perustuu verohallinnon oma-aloitteisten verojen aineistoon, jota Tilastokeskus täydentää myyntitiedustelulla. ⁠