Toimistotalo nousee vanhan parkkihallin päälle Helsingin Ilmalassa

Ilmala oli pitkään tunnettu lähinnä Yleisradion käytössä olleista kiinteistöistä. Viime aikoina Ylen osuus alueella on pienentynyt ja osa sen rakennuksista on purettu tai muunnettu toiseen käyttöön. Ilmalan pohjoisimpiin kortteleihin on puolestaan noussut uusia toimistotaloja, joita on rakentanut ja rakennuttanut esimerkiksi sinne myös pääkonttorinsa siirtänyt Hartela.