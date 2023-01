Lehto rakentaa kerrostalon Vantaalle

Lehto ja eQ:n Asuntorahaston Vantaan Hakunilan 50 asunnon kerrostalokohteesta noin kolmannes on perheasuntoja. Toinen kolmannes yksiöitä. Kohteeseen rakentuu myös muutama liiketila. Kohde on jo rakenteilla ja se valmistuu loppuvuodesta 2023. Kyseessä on yksi osa kolmen talon isommasta kokonaisuudesta.

"Näissä kohteissa kiinnostavaa on muun muassa teollisen esivalmistuksen hyödyntäminen, sillä kerrostalojen kylpyhuone-keittiömoduulit taloihin valmistetaan Lehdon kotimaisilla tehtailla. Teollinen esivalmistus varmistaa laadun, nopeuttaa työmaavaihetta ja vähentää rakentamisen materiaalihävikkiä", toteaa Lehdon myyntijohtaja Mikko Jalava.