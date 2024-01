Dovern konkurssiin Tampereella – vasaran alle muitakin rakennusalan yhtiöitä Pirkanmaalla

Rakennusalan synkkä saldo on saanut viime päivinä jatkoa Pirkanmaalla. Konkurssiin on asetettu Pirkanmaan käräjäoikeudessa muun muassa tamperelainen Dovern oy sekä pieni parkanolainen Merkkirakennus oy. Samalla listalle on päätynyt myös Kvik-keittiöitä myynyt Makor.