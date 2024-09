Luja rakentaa jättimäistä ammattikoulukampusta Helsingin Roihupeltoon – työmaa koostuu neljästä lohkosta

Koulurakentamisessa on menossa trendi, jonka mukaisesti rakennushankkeet ovat suuria ja tulevan käyttäjän eri toimintoja samaan rakennukseen yhdistäviä. Hyvä esimerkki tästä on Helsingin ammattikorkeakoulut samalle tontille Myllypuroon yhdistänyt projekti. Nyt on käynnissä Helsingin Roihupeltoon joulukuuhun 2025 mennessä valmistuva Stadin ammattiopiston hanke.