Rakennuslehti aloittaa muutosneuvottelut

Rakennuslehteä julkaiseva Sanoma Tekniikkajulkaisut aloittaa muutosneuvottelut. Syynä on pitkään jatkunut rakennusalan matalasuhdanne, joka on vaikuttanut voimakkaasti lehden ilmoitusmyyntiin ja sitä kautta kannattavuuteen.

Neuvottelut koskevat lähes koko 17 hengen henkilökuntaa, ja yhtiö arvioi, että sopeutustoimet ja toiminnan uudelleenjärjestelyt saattavat johtaa arviolta enintään seitsemän henkilön työsuhteen irtisanomiseen, osa-aikaistamiseen tai työsuhteen olennaisten ehtojen muutokseen.

”Pitkään jatkunut yleinen printtimediamyynnin pieneneminen yhdistettynä vuonna 2022 alkaneeseen uudistalonrakentamisen jyrkkään alamäkeen on vähentänyt Rakennuslehden mediamyynnin liikevaihtoa merkittävästi. Vaikka yhtiön kuluja on samalla vähennetty monilla säästötoimenpiteillä, kannattavuus on heikentynyt nopeasti”, sanoo yhtiön toimitusjohtaja Teemu Vehmaskoski.

Säästöjä tavoitellaan muun muassa vähentämällä sisällöntuotantoa ja hallinnollista työtä sekä yhdistelemällä työtehtäviä. Lehden ilmestymiskertoihin ei kuitenkaan suunnitella muutoksia. Yhtiö arvioi digitaalisen julkaisemisen merkityksen jatkossa kasvavan, ja muutosneuvotteluissa valmistaudutaan myös siihen.

“Samaan aikaan, kun markkinatilanne on heikentynyt, Rakennuslehden lukijamäärät ovat ennätyksellisellä tasolla. Viimeiset pari vuotta on nähty, kuinka alan ammattilaiset tarvitsevat tietoa aivan erityisesti nyt haastavina aikoina. Rakennus- ja kiinteistöalan jättimäinen koko Suomessa edellyttää riippumatonta, erikoistunutta ammattimediaa. Siitä tulemme pitämään kiinni myös tässä suhdannetilanteessa”, toteaa Vehmaskoski.